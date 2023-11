Um dos patrimônios históricos de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o aqueduto Bicame, passará por um processo de obras de manutenção e restauro. Localizado no centro da cidade, os trabalhos de recuperação do monumento deverão ter início ainda em 2023.

No último dia 26 de setembro, o Conselho Consultivo Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Nova Lima aprovou o projeto da Appa - Arte e Cultura, para a restauração do Bicame. As intervenções serão realizadas em parceria da associação com as empresas Engecop e Construpower.

As obras estão previstas para serem entregues no segundo semestre de 2024 e deverão contemplar a remoção da pintura deteriorada, a substituição ou recuperação de elementos metálicos e de madeira que estão desgastados, um tratamento contra cupins com aplicação de resina e a troca de cabos de aço e pintura geral.

O presidente da Appa - Arte e Cultura, Xavier Vieira destacou a importância das obras de restauração do Bicame e a história do monumento na cidade da Grande BH.

"A restauração e revitalização do Bicame significam um enorme fomento à cadeia turística de Nova Lima e da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Como morador da cidade, agradeço a toda a equipe envolvida, incluindo a AngloGold Ashanti. Após o fim das obras, vamos conseguir entregar à população um patrimônio cultural totalmente restaurado, justificando ainda mais o título que ele recebeu dos próprios moradores: o de símbolo do município", disse.

Nesse sentido, a mineradora de ouro AngloGold Ashanti também irá investir R$ 3,6 milhões nas obras de restauro do monumento que foi construído em 1890. Com 200 metros de extensão, o aqueduto foi feito com madeiras nobres como aroeira e peroba rosa.

Atualmente, a estrutura não tem mais a mesma funcionalidade do passado, em que era utilizada por décadas para transportar água do Córrego Rego Grande até a mina de ouro Morro Velho. No entanto, desde 2002, o Bicame foi eleito, em votação popular, como símbolo do município.