Presídio de Bicas está com entrada de novos presos suspensa

O Presídio de Bicas, na Zona da Mata Mineira, está enfrentando um surto de COVID-19 entre os detentos. Até essa sexta-feira (10/11), nove casos foram confirmados, segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Por causa desse número, a Sejusp resolveu suspender as visitas, que ocorrem aos finais de semana, e também não vai admitir novos detentos no local. A orientação deve durar até a próxima semana, quando acaba o período de isolamento dos contaminados pela doença.

Segundo a Sejusp, os detentos estão com sintomas leves. A medida é tomada para evitar que novos casos da doença sejam confirmados no Presídio.





Sem visitas no fim de semana





No último fim de semana, não foram autorizadas visitas aos detentos do Presídio de Bicas, pois houve um princípio de confusão. Segundo a Sejusp, três internos chutaram e tentaram quebrar as grades das celas.



A Polícia Penal teve que conter os detentos, que foram levados para outras celas. Um processo administrativo foi aberto para apurar o caso. Os presos podem sofrer sanções administrativas.