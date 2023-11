Um homem foi às redes sociais pedir que um ladrão devolva os equipamentos eletrônicos que foram roubados na última terça-feira (7/11), no Clube Chalezinho, bairro Estoril, região Oeste de Belo Horizonte.

Os aparelhos roubados eram de Lucas Lopes, que fazia a gravação de bastidores de um artista que se apresentava no local. Lucas conta que por volta das 20h, durante uma pausa, ele e amigos foram ao bar em frente ao Chalezinho. Lá podiam ver o carro e tudo estava certo.





Porém, quando voltou depois das 22h, ele encontrou uma surpresa ingrata. “Assim que eu abri a porta do carro para guardar os equipamentos que estava comigo, percebi que o vidro estava quebrado e minhas duas mochilas haviam sido roubadas”, conta.



Entre os equipamentos roubados estavam câmeras, lentes, baterias, cartões de memórias, monitor, computador, fones de ouvido e HD externo. Lucas estipula que o prejuízo seja de R$ 25 mil. Por meio das redes sociais, ele pede que o suspeito devolva pelo menos o HD externo, equipamento que estava todo seu trabalho.



“Beleza, eu aceito que perdi, mas esse hd externo você não vai conseguir grana nenhuma com isso. Só que para mim esses hd têm muita valor, porque está todo meu trabalho, toda minha vida e eu preciso entregar trampos que estão nesse hd externo”, diz.

Ao final do vídeo ele pede que o ladrão deixe o dispositivo em um mato ou em uma caixinha próximo do local do roubo.Lucas explica que deixou o carro na rua porque não tinha lugar para estacionar, além de achar que o bairro era tranquilo. “Parei bem em frente, e pensei que aqui vai ter movimento e não vai acontecer nada, mas foi um erro gravíssimo meu”, afirma.



Até o momento nada foi devolvido e Lucas já pensa em uma solução. ”Não tenho dinheiro para comprar tudo, mas vou tentar passar no cartão, vou me virar”, termina.