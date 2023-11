A partida do alemão de 63 anos foi celebrada em uma festa no sítio onde ele morava

O empresário alemão Frank Jelitto, de 63 anos, morreu na segunda-feira (6/11), três dias antes de completar 64 anos. As condolências foram conduzidas pela família e amigos de maneira inusitada. Durante a terça (7/11), o velório foi adaptado para uma festa na fazenda onde o falecido morava, em Águas Formosas, no Vale do Mucuri.

Frank estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e, devido a complicações, veio a óbito nesta semana.

Além de comemorar o “aniversário” do empresário, amigos contam que realizaram um pedido do próprio Frank, anos atrás, sobre a festa no velório.



Ele teria dito à esposa que preferiria uma celebração ao invés de lamentos, quando partisse.

Segundo relatos de conhecidos que compareceram às festividades, o cardápio continha boi no rolete, churrasco e self-service. Foram consumidas 50 caixas de cervejas litrão e bebidas destiladas.



