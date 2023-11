Uma carreta perdeu o freio enquanto descia o Anel Rodoviário, em Belo Horizonte e teve de utilizar a área de escape da pista. O acidente ocorreu por volta das 11h30 desta sexta-feira (10/11).

A reportagem do Estado de Minas esteve no local e conversou com o motorista. Segundo ele, após uso constante do freio na descida da rodovia, o nível do pedal teria diminuído.

A carreta, que transportava pedras, bateu na mureta lateral da área de escape e ficou danificada. Ainda de acordo com o motorista, por se tratar de um veículo mais velho, não foi possível utilizar o freio motor. Equipes da BHTrans estão no local.