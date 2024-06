O dono de uma joalheria, em Uberlândia , reagiu a um assalto e atirou contra o ladrão, no Centro da cidade do Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (26/6). A câmera de segurança do estabelecimento mostrou a reação.

A tentativa de assalto aconteceu na Avenida Floriano Peixoto, uma das principais da região central da cidade.

As imagens do sistema de segurança mostram o ladrão entrando no local armado e com um capacete para não ser identificado. Mas a mulher que está no balcão percebeu o que aconteceria, assim que o ladrão para na frente da loja, na garupa de uma moto.

Ela corre para os fundos do estabelecimento e grita pelo dono da joalheria. O criminoso entra e uma porta se abre, de lá o proprietário atira e o ladrão revida enquanto foge do local.

O comerciante segue armado para a porta da joalheria gritando com o assaltante. “Aqui não, aqui tem macho, volta aqui”.

Nada foi roubado e os ladrões não foram presos.