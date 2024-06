Um homem foi morto a tiros em uma barbearia em Uberlândia no fim da tarde dessa quarta-feira (26/6). A vítima teria tido um caso com a ex-namorada do suspeito, enquanto ele esteve preso. Ninguém ainda foi preso.

O crime foi cometido na frente de três pessoas, inclusive do barbeiro que atendia a vítima. A barbearia fica no Bairro Laranjeiras, zona sul da cidade do Triângulo Mineiro.

O assassino chegou ao estabelecimento de moto, junto a outro homem. Ele desceu da motocicleta e, de capacete, entrou no local e atirou na cabeça do homem que procurava. Em seguida, ele e o comparsa fugiram. A vítima morreu na cadeira do barbeiro.

Testemunhas afirmaram à Polícia Militar que a vítima teve um caso com a ex de um homem que esteve preso. A vítima, inclusive, já teria sido ameaçada e agredida duas vezes por esse antigo detento, que passou a ser o principal suspeito do assassinato.

Policiais estiveram em endereços nos quais ele poderia estar, mas não o encontraram e nem o possível comparsa do crime.