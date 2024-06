Um jovem morreu vítima de uma facada nas costas na cidade de Serra Azul de Minas, região do Alto do Jequitinhonha. Devido à demora no atendimento da vítima, a família decidiu abrir um processo contra o estado por omissão de socorro.





O crime aconteceu durante a Festa do Ruralista de Serra Azul de Minas no dia 1º de junho. Segundo o boletim de ocorrência, o agressor estava discutindo com uma jovem, e Ícaro Henrique Moreira Oliveira entrou na discussão para defender a moça. Segundo Fábio Alves Santos, tio da vítima, o autor ainda tinha uma dívida com o sobrinho, o que teria contribuído para a desavença.





Ícaro foi então ameaçado, com o suspeito afirmando que iria buscar uma arma e voltaria para “acertar com ele”. Minutos depois, o agressor voltou, mas foi impedido de entrar na festa. Ele aguardou a saída de Ícaro e cravou uma faca em suas costas, deixando apenas o cabo de madeira para fora.





A Polícia Militar foi chamada e encontrou a vítima em uma rua próxima, ainda consciente e em estado de choque. Os policiais solicitaram socorro imediato e Ícaro foi transportado de ambulância para uma unidade de saúde.





Após avaliação, ele foi encaminhado para a Casa de Caridade Santa Tereza, onde ficou na UTI e foi constatado a gravidade do ferimento. Devido à dificuldade de remoção da faca, foi solicitada a transferência para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, com necessidade de transporte aéreo via helicóptero.





Segundo a família, a transferência não aconteceu e o jovem ficou com a faca alojada nas costas por mais de dez horas, não resistiu ao ferimento e morreu. O autor da facada foi encontrado em sua casa e foi preso em flagrante. A defesa solicitou habeas corpus, que foi negado.





Na última sexta-feira (21/06) moradores de Serra Azul de Minas fizeram uma manifestação em apoio à família de Ícaro. Fábio afirmou que a família recebeu a ação apenas nessa quarta-feira (26/06) e que irá abrir um processo contra o estado por omissão de socorro.





“O que a gente quer é fazer uma crítica ao descaso do poder público com o pessoal que mora aqui no Vale do Jequitinhonha. Reforçar as necessidades do interior, como a questão da segurança, porque infelizmente a cidade é muita violenta. E que este caso não caia no esquecimento”, declara Fábio.