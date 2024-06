Esgoto vazou por cinco horas em casa no Santa Amélia

Um casal foi surpreendido na manhã desta quinta-feira (27/06) por um vazamento de esgoto dentro da residência onde moram, no Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha. Um vídeo feito no local mostra grande volume de água jorrando pela calçada.

Segundo o relato de Miriam, a moradora da casa, a água começou a voltar pelo encanamento do banheiro, de um escritório e na garagem do local. Ela conta ainda que há presença de fezes, papel higiênico e absorventes na água, além disso, o mau cheiro tomou conta da casa.

“Liguei para a Copasa e falei com eles o que estava acontecendo. Quando não deu meia hora eu voltei lá e o esgoto já tinha voltado tudo para dentro do vaso, para pia dos banheiros, e aquela água jorrando, um mau cheiro que ninguém aguentava. Eu liguei de novo para a Copasa e falei “agora é urgente porque tá fedendo”, conta Miriam.

Nas duas vezes que acionaram a Copasa nesta manhã foi indicado que aguardassem entre 24h e 48h pela visita técnica. Vários vizinhos, ao ver o vazamento na rua, foram até a casa de Miriam entender o que estava acontecendo e também ligaram para a companhia.

A moradora conta que no início da tarde uma moto da Copasa estava passando pela rua e ela chamou o funcionário para ajudá-la. Para amenizar a situação, ela conta que o homem quebrou a caixa de esgoto da casa para aliviar a pressão da rede que causava o refluxo. Com isso, após 5 horas, o esgoto parou de vazar para dentro da residência e passou a fluir apenas na calçada.

“Gastei 5 litros de água sanitária, um vidro de Pinho Sol e um de álcool para poder aliviar o mau cheiro. Eu tô com pena do vizinho de baixo, porque as fezes estão passando na porta dele”, diz Miriam.



O Estado de Minas entrou em contato com a Copasa, mas até o fechamento da reportagem, não obteve resposta e o problema ainda não foi resolvido.