O Diamond Mall, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi fechado na noite desta quarta-feira (20/11) após um incêndio no quarto andar, inaugurado recentemente. O novo espaço conta com uma ala de lojas de luxo, incluindo marcas renomadas como Dolce&Gabbana, CH Carolina Herrera, Empório Armani e Chanel. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) registrou os danos no local.

De acordo com a corporação, o incêndio não ocorreu no restaurante japonês, como inicialmente informado, mas em um local destinado ao armazenamento de materiais. A suspeita é de que o fogo tenha sido causado por um curto-circuito. Não houve vítimas, e o incêndio foi controlado rapidamente pelos brigadistas do shopping antes da chegada das equipes de resgate, segundo os bombeiros.

O shopping confirmou que retomará suas atividades normalmente nesta quinta-feira (21), das 10h às 22h. O centro de compras foi fechado devido a um incêndio em uma loja no quarto piso.

"O shopping informa que o incidente ocorreu em uma loja vaga no piso L4, sendo imediatamente contido. Não houve maiores consequências. Por medida de segurança, o shopping foi evacuado e retornará ao funcionamento normal amanhã, 21/11", divulgou o Diamond Mall em nota.

Clientes foram retirados do shopping às pressas. Quem tinha veículos no último piso enfrentou dificuldades, pois o acesso foi bloqueado pelos seguranças.