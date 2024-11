Os policiais tentam identificar os inimigos do homem morto para esclarecer o crime









O tráfico de drogas teria sido, segundo as polícias Civil e Militar, a causa do assassinato de Anderson Souza Santos, de 35 anos, conhecido como "Tuzinho", e da tentativa de homicídio contra uma mulher de 28 anos, ocorrida na noite de quarta-feira (20/11), no Bairro Santo Agostinho, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.





O casal estava em um carro Fox quando foi cercado por três motocicletas. Os motoqueiros começaram a atirar em direção ao veículo e fugiram em seguida.





Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.) da Polícia Militar, o motorista saiu do carro e foi morto ao tentar fugir. A mulher permaneceu no veículo, mesmo ferida. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Municipal São Judas Tadeu.





Conforme testemunhas, o homem era um dos líderes do tráfico de drogas na região e estava jurado de morte. Ele estava escondido há algum tempo no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves.

