O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado parcialmente carbonizado, na manhã desta quarta-feira (20/11), na Estrada Rural Contorno da Várzea, no sentido Bairro Icaivera, próximo ao Kartódromo Internacional de Betim, na Represa Várzea das Flores.





Segundo o boletim de ocorrência realizado pela Polícia Militar, no momento em que foram chamados, os agentes encontraram o corpo ainda saindo fumaça. Em cima do corpo, uma motocicleta, que estava com a tampa do tanque de combustível aberta. A suposição dos militares é que o combustível foi usado para queimar o corpo.





Alguns detalhes chamaram a atenção, como o fato de haver uma aliança de ouro no dedo anelar da mão esquerda. Na aliança, o nome de uma mulher, Jacqueline, e o desenho de um coração. Os policiais civis que estiveram no local supõem que esses detalhes possam ajudar na identificação do cadáver.





Um levantamento mostrou, ainda, que a motocicleta, uma Honda Titã, era roubada. Ele foi furtada na última sexta-feira, na Rua José Simplício, no Bairro Trevo, em Belo Horizonte.