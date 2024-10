Vingança? Dedo-duro? Estas são hipóteses para os motivos que levaram à morte de uma mulher, que foi decapitada e teve o corpo queimado, no Bairro Santa Cecília, neste domingo, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O corpo da vítima foi encontrado numa mata, à Rua São Sebastião por crianças que soltavam papagaio. Era por volta do meio-dia, e as crianças, assustadas ao verem um grupo de quatro homens que gritava “Aqui é a tropa”, deixaram o local.





Pouco tempo depois, as mesmas crianças notaram uma fumaça saindo de um matagal. Duas delas foram até o local e depararam com a mulher decapitada, a cabeça a alguns metros do corpo, que queimava.





A PM foi chamada e descobriu, primeiro, que a mulher era mãe de um traficante, conhecido por “Weltinho”. Foram, então, à casa dela e lá, o companheiro da mulher disse que ela tinha saído cedo e não tinha retornado, e que isso não era usual. “Ela nunca demorava fora de casa”, disse o companheiro.





Ameaças e delação





As investigações levaram os policiais a descobrir que o filho, “Weltinho”, ameaçava constantemente a mãe, que não aceitava o fato de o filho estar envolvido com o tráfico de drogas.





Uma segunda informação reforçou as suspeitas de que a morte tinha sido por vingança do tráfico de drogas. Um homem, conhecido por “2D”, chefe no tráfico na região, conhecida por “Favelinha”, tinha sido preso na sexta-feira, mas, não se sabe por que, foi liberado pela polícia.

“2D” dizia que a mãe de “Weltinho” era dedo-duro e alcaguete e que sua morte era por vingança por tê-lo delatado. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.