Principal suspeito do crime é o homem que morava com a vítima

A PM de Uberaba, no Triângulo Mineiro, tenta localizar um homem, de 24 anos, principal suspeito de assassinar e atear fogo no corpo de outro, de 39 anos. O crime ocorreu no Assentamento Santa Tereza do Cedro, na zona rural daquela cidade.





O corpo foi encontrado na tarde de terça-feira (22/10), quando a PM foi acionada pelo proprietário da casa onde estavam os restos mortais da vítima.





O solicitante morava no sítio e alugava o barracão dos fundos para os dois homens, que faziam serviços para ele. “Tinham carinho por mim, tanto que me chamavam de avô”, disse o homem aos policiais.





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o corpo estava envolto em cobertas e parcialmente carbonizado. Segundo um irmão do suspeito, este havia contado que tinha problemas de relacionamento com a vítima. Ele disse não saber o paradeiro do irmão.





A perícia esteve no local e encontrou vestígios de que a vítima teria tido uma briga, antes de morrer. Havia a marca de um golpe na cabeça, que provavelmente teria sido desferido com o uso de um banco de madeira. No local, havia rastros de sangue e massa encefálica.





