Um homem que conduzia um caminhão conseguiu fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta terça-feira (22/10), em Ribeirão das Neves, na Grande BH, depois de não respeitar a ordem de parada dos agentes na BR-040. O motorista abandou o veículo ao ficar preso em um congestionamento. Os policiais identificaram que a carga de bebidas e o caminhão haviam sido furtados.

A PRF realizava fiscalização de rotina, quando determinou ao motorista que encostasse o veículo. O condutor, então, ignorou a ordem e fugiu. Os policiais iniciaram a perseguição, que foi encerrada depois de percorridos aproximadamente 40 quilômetros, pois o motorista se deparou com grande volume de veículos no trânsito. Ele abandou o caminhão e conseguiu escapar ao correr para um matagal à margem da rodovia.

“O caminhão, que utilizava placas clonadas, foi furtado no fim do mês de setembro em Belo Horizonte. Ele transportava carga de bebida (Campari), furtada em um posto de combustíveis na MGC-135 (antiga BR-135) no município de Curvelo”, explicou a PRF em comunicado, acrescentando que a carga, avaliada em cerca de R$ 200 mil, e o caminhão serão devolvidos ao proprietário.

Os policiais seguem na tentativa de localização do suspeito.

