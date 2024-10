A Justiça Militar revogou a prisão preventiva do policial Fabrício Rodrigo da Silva após entender que ele não teve participação na morte do cabo Rafael Delgado Will Nogueira, aos 35 anos, atingido por disparo de arma de fogo próximo a uma casa de shows na madrugada de 28 de setembro, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

“Meu cliente chegou a ligar para o 190 três vezes. Ele, inclusive, ficou sem reação após o crime, estava muito embriagado e em total desconexão com a realidade. A Polícia Civil então entendeu que ele não teve participação no homicídio. Promovemos intervenção explicando esses detalhes e a Justiça Militar acatou o pedido de revogação da prisão preventiva”, explicou ao Estado de Minas o advogado do militar, Berlinque Cantelmo.

Dois homens, de 24 e 38 anos, vão responder por homicídio triplamente qualificado. A ação foi registrada por uma câmera de monitoramento. Um jovem de 21 anos também foi indiciado depois de confessar ter escondido o revólver usado no homicídio.





Em coletiva à imprensa nesta terça-feira (22/10), a Polícia Civil esclareceu que o cabo Will ligou para o amigo, cabo Fabrício, chamando-o para sair a fim de comemorar o término de um namoro.

Os dois eram amigos há sete anos e se encontraram para ir a um bar beber cerveja por volta das 22h. De madrugada, eles foram de carro à Boate La Rock, na Avenida Heráclito Mourão de Miranda, pois o cabo Will queria encontrar uma garota que ficava com ele.

Chegando ao estabelecimento, os policiais deixaram suas armas na portaria e entraram, voltando a beber. Como a boate estava vazia, resolveram ir embora. Na saída, eles viram duas mulheres e resolveram abordá-las. Pararam na rua e ali ficaram, mesmo depois de elas terem saído.





Os suspeitos do homicídio, que haviam saído de Ribeirão das Neves, na Grande BH, também foram para a mesma região. Um deles, ao perceber um problema no para-choque do carro, parou o veículo atrás do automóvel dos militares. A dupla policial estranhou a conduta, uma vez que os homens estavam bloqueando uma garagem.

Um dos policiais se aproximou do homem que consertava o para-choque, enquanto o outro foi em direção ao segundo suspeito no banco do passageiro.

Conforme a Polícia Civil, quando um dos policiais anunciou que estava armado, o passageiro, que já estava alcoolizado e tinha antecedentes por tráfico de drogas, disparou em direção a eles, atingindo ambos. Rafael Delgado Will Nogueira morreu. Os suspeitos fugiram.

“Eles abandonaram o veículo utilizado no homicídio e tentaram se deslocar para a região de Três Marias. No entanto, no dia seguinte, um dos veículos conduzido por eles apresentou problemas mecânicos em Corinto. Parentes que estavam em Belo Horizonte foram até a região para auxiliá-los na fuga”, disse o delegado Lucas Daniel Alves Nunes.

A Polícia Militar percebeu a movimentação suspeita e abordou um dos veículos, que transportava duas meninas a caminho de ajudar os suspeitos. Um homem foi preso na ação, mas o procurado pelos disparos conseguiu escapar para uma área de mata em Corinto, onde ficou por dez dias. Por fim, no dia 8 de outubro, a população acionou a PM informando a localização do homem, que não resistiu à prisão.