A Avenida Tito Fulgêncio, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Grande BH, ficou parcialmente interditada devido a um acidente na tarde desta terça-feira (22/10).





O veículo colidiu com um poste de energia que tombou sobre a pista. A Cemig teve que ser acionada para desligar a energia e realizar os serviços necessários para liberação da pista.





De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon), ninguém ficou ferido. A dinâmica do acidente não foi informada, mas a suspeita é que o motorista tenha perdido o controle da direção do carro.





Durante os trabalhos para liberação da pista, o trânsito no sentido Contagem foi desviado para a Avenida Teresa Cristina, pela BHTrans. O tráfego foi retomado próximo às 18 h.