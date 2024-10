A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou o homem que mordeu e arrancou parte da orelha direita de uma mulher, de 23 anos, na última quinta-feira (17/10), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Vanderci Pereira de Andrade, de 21 anos, foi acusado pela polícia de lesão corporal contra a mulher.





A investigação começou quando os fatos foram noticiados pela companheira do suspeito. De acordo com a delegada Cristiane Gaspari, responsável pelo inquérito, esse é o segundo procedimento apurado pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Ribeirão das Neves.





“Já tinha um inquérito policial relatado no início do ano por lesão corporal do mesmo modo, em que essa vítima foi agredida pelo mesmo companheiro, cujo crime foi praticado em dezembro de 2023”, informou Gaspari.





Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, registrado no dia, o casal vivia em constante atrito. A mulher, vítima da agressão, chegou a conseguir uma medida protetiva contra o marido. Mas ele nunca a cumpriu, pois o casal seguiu vivendo junto.





À polícia, a vítima contou que no dia antes do crime, o companheiro chegou em casa embriagado. Os dois discutiram e ele partiu para a agressão, dando socos, pontapés e uma mordida na orelha direita, saindo de casa em seguida. Além das agressões, conforme relato da mulher, as ameaças de morte eram constantes, tendo Vanderci ameaçado matá-la com uma faca e, em outra vez, com arma de fogo.





Depois das agressões, o homem foi preso em flagrante. Neste inquérito, ele foi indiciado por lesão corporal baseada no gênero, situação de especial vulnerabilidade da mulher, crime previsto no artigo 129, parágrafo 13º do Código Penal e violência física nos termos do artigo 7º da Lei Maria da Penha.