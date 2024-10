Um advogado de 41 anos teve a carteira recolhida durante um acidente na Avenida dos Andradas, no Bairro Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (22/10). O veículo que o homem dirigia derrapou, invadiu a contramão, derrubou um poste e colidiu com uma árvore.





A ocorrência aconteceu por volta das 22h45. De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que voltava de um culto religioso quando, na avenida, viu uma moto indo em sua direção. Com medo de colidir com o outro veículo, o homem mudou a direção e acabou perdendo o controle do carro.





Durante o atendimento foi realizado o teste do bafômetro que deu negativo para consumo de bebida alcoólica. No entanto, durante consulta no sistema foi constatado que o homem estava com a carteira cassada administrativamente. Por isso, o documento foi recolhido.





Ao ser questionado, o advogado afirmou que não sabia sobre o impedimento. Ainda segundo o registro policial, o homem alegou que no seu aplicativo da carteira de motorista digital constava que o documento estava atrasado, e que desde então ele teria feito sua renovação.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Devido a emissão de gases do veículo, o Corpo de Bombeiros foi acionado e isolou o local. O motorista dispensou atendimento médico.