O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de "perigo potencial" para chuvas intensas em Minas Gerais. Mais de 100 cidades das regiões do Triângulo, do Alto Paranaíba, Noroeste, Central, Norte, Sul, Sudoeste e Oeste estão incluídas em pelo menos um dos avisos que preveem condições climáticas adversas para as próximas horas.





O alerta descreve chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). O Inmet também informou sobre risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.





Além de Minas Gerais, os estados de Goiás, Amazonas, Tocantins, Roraima, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul e São Paulo têm municípios atingidos pelas fortes chuvas.





Um dos alertas inclui 29 cidades de Minas, nas regiões Sul, Sudoeste, Triângulo e Alto Paranaíba, e vai até as 23h59 desta terça-feira (22/10).

As 29 cidades atingidas pelo primeiro alerta são: Água Comprida; Campina Verde; Campo Florido; Capetinga; Carneirinho; Claraval; Comendador Gomes; Conceição das Alagoas; Conquista; Delta; Fronteira; Frutal; Gurinhatã; Ibiraci; Itapagipe; Ituiutaba; Iturama; Limeira do Oeste; Pirajuba; Planura; Prata; Sacramento; Santa Vitória; São Francisco de Sales; São Sebastião do Paraíso; São Tomás de Aquino; Uberaba; União de Minas; e Veríssimo.

O outro aviso inclui 91 cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Central, Norte, Sul, Sudoeste e Oeste. Os municípios nesse alerta podem ter chuvas intensas até as 10h desta quarta (23/10).





Confira as 91 cidades em alerta até amanhã para chuvas intensas

Abadia dos Dourados

Araguari

Araporã

Arapuá

Araxá

Arinos

Biquinhas

Bonfinópolis de Minas

Brasilândia de Minas

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Florido

Campos Altos

Canápolis

Capinópolis

Carmo do Paranaíba

Cascalho Rico

Cássia

Centralina

Chapada Gaúcha

Claraval

Conquista

Coromandel

Cruzeiro da Fortaleza

Delfinópolis

Dom Bosco

Douradoquara

Estrela do Sul

Formoso

Grupiara

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiá

Ibiraci

Icaraí de Minas

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Ituiutaba

João Pinheiro

Lagamar

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Matutina

Medeiros

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Morada Nova de Minas

Natalândia

Nova Ponte

Paineiras

Paracatu

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Pedrinópolis

Perdizes

Pintópolis

Ponto Chique

Prata

Pratinha

Presidente Olegário

Riachinho

Rio Paranaíba

Romaria

Sacramento

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Vitória

São Francisco

São Gonçalo do Abaeté

São Gotardo

São Romão

São Roque de Minas

Serra do Salitre

Tapira

Tiros

Tupaciguara

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Varjão de Minas

Vazante

Veríssimo

