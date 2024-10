A semana começou chuvosa em grande parte de Minas Gerais e, ao que tudo indica, os mineiros podem esperar por mais chuva nos próximos dias. Nesta terça-feira (22/10) o céu deve permanecer nublado e as pancadas de chuva e trovoadas isoladas podem vir a qualquer momento do dia.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável em Minas devido à atuação de áreas de instabilidade atmosféricas associadas ao calor, umidade e ao padrão dos ventos em nível médio da atmosfera.

Por causa disso, há possibilidade de chuva forte, especialmente no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Noroeste. Há possibilidade de pancadas e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e demais regiões. As temperaturas variam entre a mínima de 13ºC e a máxima de 34ºC.

Previsão para Belo Horizonte

Os belo-horizontinos também podem manter o guarda-chuva por perto. Conforme a Defesa Civil municipal, nesta terça (22) o dia será de céu nublado, com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros ficam entre 17°C e 27ºC. A umidade relativa do ar pode chegar aos 50% à tarde.

Alerta de chuva intensa

O Inmet ainda emitiu alerta, válido até às 10h de terça, para chuvas intensas no território mineiro, incluindo BH. De acordo com o aviso, está previsto chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h.

A instrução do instituto em caso de rajadas de vento é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, o ideal é não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e obter mais informações e socorro pela Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193).

