Uma cachorrinha, nomeada de Mel, foi atacada por um jacaré enquanto passeava pela orla da lagoa central de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de BH, com seu tutor, Gercino Alves Batista, de 60 anos, professor e mestre de capoeira, na última quinta-feira (17/10). O ataque fez com que Mel ficasse com ferimentos na boca, no tronco e com a patinha quebrada. Conforme Gercino, desde quinta a cachorrinha está fazendo tratamento com veterinário.







Gercino Batista explica que estava acompanhando uma amiga até a casa dela com a cachorrinha e, quando retornava à residência dele, por volta da meia-noite, o ataque aconteceu. De acordo com o tutor, Mel não latiu e se aproximou da lagoa sem que ele conseguisse impedi-la. “Quando ela chegou a uns 5 m da lagoa, acredito que ela queria tomar água, o jacaré estava escondido e surgiu de repente. Ele agarrou a pata dela e a puxou para água”, relembra o capoeirista.





O tutor conta que Mel, que tem 10 anos de idade, é uma cachorrinha muito afetuosa, e a primeira reação que ele teve foi resgatá-la da água. “O que me salvou foi que eu estava com uma casca de palmeira, de cerca de 2 m. Tenho o costume de pegar esses materiais para fazer trabalhos manuais, a casca de palmeira é para uma máscara. Usei a casca de bambu para bater na água e ir atrás da Mel”, relata Gercino Batista.





Ele conta que tem o costume de passear pela orla, que é caminho da casa dele e, no mesmo dia, já tinha passado com Mel por lá. “A gente é criado aqui nesta orla. Eu tomo todos os cuidados com a cachorrinha, mas nunca pensei que teria que enfrentar um jacaré”, comenta o tutor.





Desde o ataque, Gercino Batista vem tendo muitos gastos com veterinário. Conforme o tutor, só nos primeiros socorros foram desembolsados R$ 1 mil para custear essa primeira parte de um tratamento, que, até o momento, chega a R$ 5 mil. Agora, Mel está sendo cuidada por um veterinário, mas ainda não voltou para casa. “Tive sorte que um veterinário de confiança está fazendo o tratamento dela, e combinamos de eu ir pagando parcelado. Depois vou precisar marcar uma consulta no Hospital Veterinário da UFMG para ver a possibilidade de fazer um enxerto na perna”, revela o capoeirista.





Conforme o tutor da Mel, a cachorrinha está respondendo bem ao tratamento e não teve infecções. Por isso, Gercino Batista tem esperança de que a patinha dela passe por uma recuperação plena. O capoeirista se preocupa com o jacaré na lagoa central da cidade e o perigo que ele pode causar para outros animais domésticos, crianças e adolescentes. “O animal foi crescendo e está em uma proporção que não cabe mais na lagoa. Dentro dessa lagoa tem treinamento de canoagem e adolescente treinando lá. O jacaré não está cabendo aqui, não. Tem que ter uma política de controle desse animal que pode colocar as pessoas em risco”, salienta.

O Estado de Minas pediu um posicionamento para a Prefeitura de Lagoa Santa e aguarda retorno.



