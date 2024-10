Um incêndio em uma fábrica de tecidos terminou com 30 pessoas precisando de atendimento médico na noite dessa segunda-feira (21/10), no Bairro Jardim Guanabara, em Mar de Espanha, na Zona da Mata.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no subsolo e térreo de um prédio de quatro andares, local onde funciona uma fábrica de confecção de tecidos. Os outros andares do edifício são apartamentos residenciais.





Quando os militares chegaram, encontraram populares tentando controlar as chamas com baldes, mangueiras de jardim e caminhões pipa. O edifício já havia sido evacuado.





O incêndio foi controlado com o uso de aproximadamente 25 mil litros de água, sendo utilizados quatro caminhões pipa das cidades de Bicas, Chiador, Senador Cortes e Mar de Espanha, além de viaturas e equipamentos do Corpo de Bombeiros.

Apesar da gravidade do incêndio, não houve vítimas fatais. Porém, ao menos 30 pessoas que inalaram fumaça foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Mar de Espanha, onde permaneceram em observação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





As causas do incêndio estão sendo investigadas e o local passou por trabalhos de rescaldo para evitar a volta do fogo. A Defesa Civil fará uma avaliação estrutural na manhã desta terça-feira (22/10).