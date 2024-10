Fernão Dias está fechada em Cambuí, no Sul de Minas, devido a acidente seguido de incêndio

Cerca de oito horas depois, um segundo incêndio complica a vida do motorista que precisa passar pela BR-381, a rodovia Fernão Dias. Na manhã desta terça-feira (22/10), a pista na altura de Cambuí, no Sul de Minas, está fechada.







Segundo a Arteris, concessionária da rodovia, a carreta, que transportava 11 mil quilos de roupas e brinquedos, bateu na barreira de concreto do canteiro central e pegou fogo na altura do km 905.





Apesar do susto, ninguém ficou ferido.





A pista sentido Belo Horizonte ficou fechada para a atuação das equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros por mais de três horas.





Por volta das 8h, a faixa da direita foi liberada para o trânsito. A faixa esquerda permanece interditada para atuação das equipes em acidente. No momento, há 15 quilômetros de fila.





Outro incêndio na Fernão Dias

No início da noite dessa segunda-feira (21/10), um incêndio em um caminhão-baú gerou complicações no transito da BR-381, em Betim, na Grande BH.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu o chamado às 18h09 para comparecer na saída do Bairro Citrolândia, onde o veículo estava em chamas.





O motorista não ficou ferido, informaram os bombeiros e a concessionária da rodovia.

Ainda em Betim

A batida entre um caminhão e um automóvel no KM 489 da BR-381, em Betim, na Grande BH, que aconteceu na tarde de ontem, segue interditando a pista sentido capital mineira na manhã desta terça-feira (22/10).





Imagens registradas por quem passava pelo local mostram que a parte dianteira do carro ficou entre os eixos do caminhão após a batida. O veículo pesado atingiu também parte da mureta que divide a rodovia. De acordo com a Arteris, não houve registro de feridos.

A faixa esquerda permanece interditada para remoção do poste no local. Segundo a Arteris, a retirada do poste será realizada nesta manhã.