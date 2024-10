Equipes da concessionária atuam no atendimento

A batida entre um caminhão e um automóvel no KM 489 da BR-381, em Betim, na Grande BH, já causa mais de quatro horas de interdição parcial na rodovia nesta segunda-feira (21/10). O acidente aconteceu por volta das 16h30.

Conforme comunicado da Arteris Fernão Dias, no sentido São Paulo, as faixas esquerda e central estão interditadas. O congestionamento chega a 8 km, conforme anunciado pela concessionária às 21h24. A faixa direita já foi liberada. No sentido de Belo Horizonte, há bloqueio na faixa esquerda.





Imagens registradas por quem passava pelo local mostram que a parte dianteira do carro ficou entre os eixos do caminhão após a batida. O veículo pesado atingiu também parte da mureta que divide a rodovia. De acordo com a Arteris, não houve registro de feridos.