Um motoqueiro perdeu o controle do veículo e quebrou a vitrine de uma loja de lingerie na Avenida Professor Mário Werneck, no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (21/10). Segundo relatos de testemunhas, o responsável teria ido embora, deixando os estilhaços de vidro e o prejuízo para a lojista.

A sócia do estabelecimento, Josi Lima, estava no local na hora do acidente e contou que, por volta das 15h30, estava trabalhando quando ouviu uma discussão na porta da loja. "Era um casal. O homem estava chamando a moça para subir na moto e ir embora. De repente, levamos um susto. Houve um estrondo muito grande, vários estilhaços de vidro", relata.

Imagens de uma câmera de segurança da loja registraram o momento em que o veículo derruba a vitrine. Veja o vídeo abaixo:

Quando olhou em direção à porta, o motoqueiro havia batido na fachada de vidro, estourando-a. Segundo testemunhas, o casal estaria embriagado. "Eles estavam saindo de um restaurante aqui do lado, estacionaram aqui em frente e foram beber. Quando voltaram, por estar alcoolizado, ele provavelmente não conseguiu ter o controle da moto e bateu", descreve a sócia.

Josi ainda comenta que ficou quase 30 minutos conversando com o homem, uma vez que ele queria negociar. "Ele falou que estava alcoolizado, tinha tomado umas três cervejas e que queria pagar o conserto, mas não queria que registrasse boletim de ocorrência", afirma.

Ao perceber que a Polícia Militar seria acionada, a sócia conta que o motoqueiro ficou nervoso, gritou com a parceira, e os dois fugiram do local. A fuga também foi flagrada em vídeo. Em seguida, a sócia registrou o boletim de ocorrência.

No mesmo dia, no mesmo lugar, um ano atrás



Em frente à loja da Josi, exatamente um ano atrás, uma colisão deixou duas pessoas feridas. O motorista de um carro estava embriagado e perdeu o controle do veículo, batendo contra uma árvore na Avenida Professor Mário Werneck.

Testemunhas relataram, na época, que o condutor e os outros três integrantes do carro aparentavam estar embriagados. As duas pessoas que ficaram feridas estavam no banco traseiro do veículo e não usavam cinto de segurança.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem estava com olhos vermelhos, andar cambaleante, odor etílico e com fala desconexa. Os policiais pediram que ele fizesse o teste do bafômetro, mas ele se recusou. Ainda de acordo com o boletim, muitas latas de cerveja foram encontradas dentro do automóvel. Ele foi preso por conduzir veículo sob influência de álcool.