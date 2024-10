Um homem, de 41 anos, suspeito de participação em um homicídio ocorrido dentro de um bar no bairro Monte Azul, região Norte de Belo Horizonte, foi preso nessa segunda-feira (21/10).







O crime aconteceu no dia 30 de junho deste ano. Na ocasião, um homem, de 41 anos, foi assassinado e um outro, de 28, conseguiu se esconder dos atiradores.





Segundo apurado pela Delegacia Especializada de Homicídios (DEH) Venda Nova, vinculada ao Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a execução foi motivada por uma discussão de trânsito, no mês anterior ao crime, entre o investigado e a vítima sobrevivente, que teria sido agredida dias depois pelo homem em um estabelecimento comercial.





Os levantamentos policiais apontam que, momentos antes do homicídio, as vítimas foram atrás do suspeito, e vítima de 41 anos, portando uma arma de fogo, desafiou o investigado a agredir novamente o amigo.

Por volta de 20 horas, dois indivíduos, usando toucas ninja e armados, entraram no bar e atiraram diversas vezes, atingindo fatalmente uma das vítimas que assistia a um jogo de futebol. Já o homem de 28 anos, também alvo da ação criminosa, se escondeu atrás do balcão e sobreviveu ao atentado.





Imagens do sistema de monitoramento mostram que, além da dupla que efetuou os tiros, um terceiro acompanhou a ação em uma moto, em movimento lento. Após os disparos, um dos suspeitos se aproximou do balcão, supostamente à procura de alguém. Em seguida, retiraram-se e desceram a rua, acompanhados de perto pelo motociclista.





O investigado foi reconhecido por causa da compleição física e da vestimenta, a mesma utilizada no confronto ocorrido pouco tempo antes do crime. As investigações prosseguem para identificação dos demais envolvidos.