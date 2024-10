Motorista do caminhão não ficou ferido. Trânsito já foi liberado.

Um incêndio em um caminhão-baú em Betim, na Grande BH, na altura do KM 502 da BR-381 gerou complicações no transito no início da noite desta segunda-feira (21/10).

Conforme última atualização da Arteris Fernão Dias, às 20h12 apenas uma faixa sentido Belo Horizonte permanecia interditada. O fluxo de carros, porém, foi normalizado. Ao comunicar o acidente, às 18h58, a concessionária havia notificado 1 km de congestionamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu o chamado às 18h09 para comparecer na saída do Bairro Citrolândia, onde o veículo estava em chamas.

O motorista não ficou ferido, informaram os bombeiros e a concessionária da rodovia.