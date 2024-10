Um homem, que não teve a idade confirmada, foi preso nesta segunda-feira (21/10) depois de tentar matar a esposa a facadas no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte. O homicídio foi impedido por um guarda civil municipal, que estava de folga e à paisana.

O ataque aconteceu próximo a um ponto de ônibus da Rua Niquelina. Segundo a assessoria da instituição, o profissional ouviu pessoas gritando por socorro e decidiu ver do que se tratava, quando se deparou com a vítima, de 46 anos, sagrando e o companheiro dela segurando uma faca de grande porte. O guarda conseguiu retirar a arma do homem e imobilizá-lo.

A mulher, que recebeu dois golpes de faca na barriga e um nas costas, foi encaminhada para o Hospital João XXIII em uma viatura da Guarda Municipal.

O suspeito de tentativa de feminicídio alegou que havia sido traído e, por isso, teria cometido o crime. Ele foi conduzido à delegacia.

