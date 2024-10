Um homem, de 21 anos, morreu durante uma tentativa de furto a motocicleta no início da noite dessa segunda-feira (21/10), no Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte.







Segundo a Polícia Militar, uma mulher relatou que estacionou a moto em frente ao carro da namorado na rua Daniel de Carvalho. Ela estava dentro do veículo com o companheiro quando uma motocicleta vermelha com dois ocupantes se aproximou.





O garupa desembarcou, tirou um objeto parecendo ser uma chave micha da cintura e, quando ia embarcar na moto da mulher, ela e o namorado desceram do carro.

O indivíduo, então, voltou para a moto com o colega, o condutor acelerou a motocicleta e, no cruzamento da rua Oscar Trompowisk com a rua Daniel de Carvalho, a dupla caiu do veículo.





O suspeito que estava na garupa fugiu a pé, mas o homem que conduzia a moto permaneceu caído ao solo. A mulher ainda relatou que tentou reanimar o indivíduo e fez manobras cardiovasculares, mas o homem morreu no local.

A moto vermelha usada pela dupla tinha queixa de furto e foi removida para o pátio do Detran. O outro suspeito da tentativa de furto não foi localizado.