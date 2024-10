A investigação apontou que encomendas de cilindros hidráulicos contendo drogas e armas eram despachadas a partir do município de Foz de Iguaçu, na tríplice fronteira

Uma operação da Polícia Federal mirou o combate ao tráfico de armas e entorpecentes nas cidades de Poços de Caldas, no Sul de Minas, e Foz do Iguaçu, no Paraná, na manhã desta terça-feira (22/10).





Segundo a PF, foram cumpridos, em conjunto com a Polícia Militar, cinco mandados de busca e apreensão com o objetivo de colher mais provas e esclarecer a atuação criminosa de um grupo.





A investigação apontou que encomendas de cilindros hidráulicos contendo drogas e armas eram despachadas, por meio de transportadoras rodoviárias legais, a partir do município de Foz de Iguaçu, na tríplice fronteira, para diferentes regiões do Brasil.

Na ação de hoje, foram apreendidos entorpecentes e aparelhos celulares e uma pessoa foi presa por desobediência.





“As investigações prosseguem com as apreciações dos materiais apreendidos e o aprofundamento das análises sobre a participação de outras pessoas e a ocorrência de outras práticas criminosas”, divulgou a Polícia Federal.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de comércio ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas, cujas penas máximas somadas chegam a 27 anos de prisão e multa.