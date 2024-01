A unidade de Poços de Caldas do Instituto Moreira Salles (IMS), no Sul de Minas, será reinaugurada neste sábado (13/1), após ficar fechada para obras por mais de um ano. A reabertura contará com duas exposições e uma programação de cinema.

No sábado, haverá duas visitas mediadas pelos curadores das exposições. A abertura geral ocorre às 13h. Já às 15h, Samuel Titan Jr. apresenta a mostra “As metamorfoses”. E às 16h, será a vez de Teodoro Carvalho Dias conduzir o público pela exposição “Fotoclubismo em Poços de Caldas”.

A programação inclui ainda sessões de cinema. Após as exibições, haverá debates com os diretores e o curador de cinema do IMS, Kleber Mendonça Filho, realizador de obras como "Aquarius' (2016), "Bacurau" (2019) e "Retratos Fantasmas" (2023). A primeira exibição ocorre às 17h30 de sábado, com a pré-estreia de "O dia que te conheci", de André Novais Oliveira, cineasta mineiro homenageado da Mostra de Cinema de Tiradentes 2024.



No domingo (14/1), às 10h, o projeto Elas no Choro oferece um show gratuito. Às 16h, haverá a exibição, seguida de debate, de "Café com canela", filme dirigido por Glenda Nicácio, que é poços-caldense, e Ary Rosa, ambos homenageados na Mostra de Tiradentes de 2023.



Ao Estado de Minas, o coordenador do IMS Poços, Haroldo Gessoni, ressalta que a programação foi pensada com o objetivo de valorizar a cena cultural mineira. “É claro que a gente vai ter uma programação estabelecida pela equipe de cinema, que é o que passa no Rio, em São Paulo, nos grandes centros e tudo mais, mas as produções foram pensadas focando nessa relação com o artista local, com o artista do interior”, afirma.



Ao longo de janeiro, o centro cultural oferece oficinas de férias para crianças e um concerto com a pianista Maria Teresa Madeira, além de um show com o Bloco da Tine. Para saber mais detalhes sobre a programação e como participar de cada evento, basta acessar o site do instituto.

A reforma



O prédio do IMS Poços, projetado pelo arquiteto mexicano Aurelio Martinez Flores e inaugurado em 1992, passou por uma renovação completa. Os painéis agora tem uma nova instalação elétrica, que permite maior versatilidade para montar exposições. O auditório foi remodelado e conta com poltronas novas e novo sistema de projeção, iluminação e som.

Nova sala de cinema do IMS Poços Gilmar Tavares

Duas salas foram criadas nas laterais do palco, sendo uma para servir de camarim, e a outra, guardar o piano utilizado em espetáculos. Além disso, foram instalados painéis de energia solar no edifício e um elevador no pavilhão de exposições. Também foram construídos mais banheiros, acessíveis a pessoas com deficiência (PCDs).



Um dos focos da reforma do IMS Poços foi melhorar a acessibilidade para PCDs. “Todo o centro cultural está sendo equipado para receber esse público, que tem também uma dificuldade de acessar espaços públicos por falta de equipamentos adequados, finalização... Estamos priorizando tudo isso neste momento”, relata Haroldo Gessoni.



O Chalé Cristiano Osório, construído em 1894 e tombado pela Prefeitura de Poços de Caldas por sua importância cultural, passou por um processo meticuloso de restauro. Tudo começou, na verdade, em 2016, pois o local precisava de alterações visando conseguir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Porém, com a pandemia, as obras precisaram ser paralisadas.



As telhas originais foram retiradas, lavadas e recolocadas, uma a uma, e as que estavam quebradas, substituídas. Os detalhes em madeira foram recuperados, e a pintura acabou sendo refeita, mantendo as cores originais. Além disso, foi instalado um sistema de iluminação que se acende automaticamente à noite, a fim de valorizar os elementos arquitetônicos da construção.

Chalé Cristiano Osório, construído em 1894 e tombado pela Prefeitura de Poços de Caldas Ricardo Costa

Exposições em cartaz



A exposição "As metamorfoses" destaca o trabalho da fotógrafa Madalena Schwartz, que registrou travestis e transformistas da cena alternativa de São Paulo durante a primeira metade dos anos 1970, em plena ditadura militar. Os retratos incluem figuras como Ney Matogrosso, além de personalidades menos conhecidas.



Já "Fotoclubismo em Poços de Caldas – Vestígios de uma história" apresenta imagens de fotoclubes nacionais e estrangeiros encontradas no acervo do fotógrafo poços-caldense Limercy Forlin, membro diretor do Foto Cine Clube de Poços de Caldas. Ele preservou um conjunto significativo de ampliações, e a mostra inclui mais de 100 fotografias dessa coleção, dentre elas, retratos da própria Madalena Schwartz, que também fazia parte do fotoclube.



A exposição apresenta vestígios de uma parte da história local que é raramente lembrada. “Tem um trabalho belíssimo que estava completamente esquecido. Foram encontradas essas fotos, e aí depende de uma boa curadoria para levar para o público esse trabalho, que certamente teria um destino incerto, porque as famílias às vezes acabam descartando. É muito importante resgatar essas fotografias”, ressalta Haroldo, coordenador do IMS Poços.



As duas mostras permanecerão em exibição até 9 de junho de 2024.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata