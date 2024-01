Em 2012, prestes a completar 18 anos, Rayan se alistou no Exército. A sua primeira sensação foi de medo. Ele não sabia o que estava para acontecer. Essé é o tema do espetáculo “O resgate do Soldado Rayan”, do Grupo Artilharia Cênica, que estreia nesta quinta quinta-feira (11/1), às 20h, na Funarte MG (Rua Januária, 68 – Centro), e segue em temporada até domingo (14/1).

Com direção de Brenda Alaís e atuação de Bruno Maracia, Gefter Rayan, Igor Fonseca, Marcos More e Raniele Barbosa, a peça aborda a situação de homens gays que passaram pelo alistamento militar e daqueles que ingressaram no Exército para cumprir o serviço obrigatório de um ano.

A história transita entre o cômico e o trágico usando linguagens da comunidade LGBTQIA+. Sessões de hoje a sábado, às 20h; no domingo, às 19h. Ingressos: R$ 40 (inteira), à venda pelo Sympla. Informações:@artilhariacenica (Instagram).