Zonazul entrou no "túnel do tempo" para retomar a carreira iniciada nos anos 1980

Reunindo aclamados instrumentistas, o grupo Zonazul chega ao streaming depois de passar 34 anos sem gravar. O álbum independente “Reencontro do Grupo Zonazul” traz 11 faixas, com participação dos cantores Jane Duboc e Eduardo Santhana.

O grupo, que lançou seu primeiro disco em 1986, está de volta à formação original: Michel Freidenson (piano e teclados), Teco Cardoso (sax e flauta), Jarbas Barbosa (guitarra), Sylvio Mazzucca Jr. (baixo) e AC Dal Farra (bateria). Na década de 1980, todos participaram ativamente do momento de efervescência da música instrumental em São Paulo, estimulado pelo Teatro Lira Paulistana e vários clubes de jazz.

“Lançamos o nosso primeiro LP, 'Zonazul', levados para a gravadora pelas mãos da nossa madrinha Jane Duboc, que cantou naquele álbum e canta novamente neste novo trabalho”, diz Michel Freidenson. Em 1989, saiu o LP “Luzanoz” – o título é palíndromo da palavra zonazul.

“Na época, participamos de vários festivais. Tocamos no FreeJazz, no Rio de Janeiro, dividindo a noite com o guitarrista norte-americano George Benson”, lembra Michel.

Depois disso, os músicos passaram a tocar com artistas de destaque e se dedicaram às respectivas carreiras solo. “A banda não acabou, mas deu uma pausa. Eu, inclusive, fui tocar com Lô Borges, entre outros. Em 2011, lancei o CD solo 'Notas no ar'. Cada um foi para um canto, mas mantendo a amizade”, comenta Freidenson.

Em 2022, foi aprovado projeto de reencontro do Zonazul no Proac, o programa paulista de incentivo cultural. “É como se fosse um túnel do tempo”, compara o pianista, autor do repertório do novo álbum.

“Pegamos coisas do passado e repaginamos. Tem algumas inéditas que compus, como 'Marciana', a primeira faixa, uma coisa bem cósmica. Aliás, nossa interpretação está mais voltada para a zona azul do espaço, próxima da fonte criadora. Transitamos nela para pegar inspiração e traduzi-la para este mundo”, diz.

A segunda faixa, “Suíte North Sea Jazz Festival”, foi composta quando Michel participou, com seu trio, do evento holandês que deu nome à canção.

“Resgatamos 'Vestida de Moreno' e 'Caminhos flutuantes' para a Jane Duboc cantar, uma coisa mais pé no chão, não tão voadora como é o Zonazul. Edu Santhana cantou 'Com você dentro de um quadro de Monet' e 'Voar, amar e sonhar'.”

Show e editais

O show de lançamento provavelmente ocorrerá no Blue Note paulistano, em fevereiro ou março. “Estamos tentando alguns editais para podemos circular com o show pelo país”, informa o pianista.

A banda reúne feras do instrumental. Freidenson gravou com Hermeto Pascoal, Djavan e Leny Andrade. Também está à frente do Michel Freidenson Trio/Quartet.

Casado com a cantora Mônica Salmaso, o flautista e saxofonista Teco Cardoso é ligado ao grupo Pau Brasil. Além da mulher, ele trabalhou com Edu Lobo, Joyce e Hermeto Pascoal, entre outros.

Por sua vez, o baixista Sylvinho Mazzucca Jr. tem se apresentado nas bandas de Maria Rita, Danilo Caymmi e Carlos Careqa. Jarbas Barbosa fez parte dos grupos Pé ante Pé e Mantiqueira, enquanto o baterista AC Dal Farra é um dos integrantes do Premeditando o Breque.

“ZONAZUL”

• Disco do grupo instrumental Zonazul

• 11 faixas

• Independente

• Disponível nas plataformas digitais