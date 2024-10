Imagine um evento onde a arte, o design e a natureza se encontram em perfeita harmonia. A Estação Primavera, que acontecerá na encantadora Casa da Orla, em Lagoa Santa, Minas Gerais, promete ser um verdadeiro espetáculo para os sentidos. Neste evento, artistas talentosos exibirão suas obras, cada uma refletindo a beleza e a renovação que a primavera traz. Designers inovadores apresentarão suas criações, inspiradas nas cores vibrantes e nas formas orgânicas da estação. “Floristas” habilidosos transformarão o espaço em um jardim encantado, com arranjos florais que exalam frescor e vitalidade.



A charmosa Casa da Orla, bem de frente para a Lagoa Central, será o cenário perfeito para este encontro de criatividade e natureza. Com vista deslumbrante e atmosfera acolhedora, ela proporcionará um ambiente ideal para que os visitantes possam se inspirar e se conectar com a beleza ao seu redor. Neste local de aconchego, o artista plástico Aluízio Figueiredo reuniu “floristas” apaixonados pela primavera como as bijus com orquídeas da Floreá, os perfumados sabonetes da Verde Mania, os biscoitos de flor da Bruna Borçari, as bolsas incríveis da Thelma Palha, as kokedamas da Neuzi Denucci, os bordados da Carol Lustosa, as tatuagens florais da jovem Bia, os quadros e roupas da design Alessandra Cecílio e a moda indiana da Lu Carrrusca.

Esta é a vista da Lagoa Central que os turistas vão ter ao visitar a Casa da Orla Carlos Altman/EM





“A arte emociona, desorienta, tenta. A arte salva. O olhar do artista vê aquilo que o outro não vê. Passeia por caminhos nunca antes visitados. Você pode ou não gostar de arte. O importante é que ela te questiona sempre. É impossível viver sem ela. É o alimento de todo artista’, emociona Aluízio Figueiredo, artista plástico.





É um lugar onde o tempo desacelera, permitindo que cada um aprecie a beleza do feito à mão, a magia do artesanal. Mais do que um local de vendas, a Casa da Orla é um local de encontros e trocas culturais. Ali, designers e artesãos compartilham suas técnicas, inspiram-se mutuamente e criam laços que vão além do comercial. É um espaço onde a criatividade floresce e a comunidade se fortalece, celebrando a arte em todas as suas formas.







Café de abertura

A inauguração da Estação Primavera será neste sábado( 19/10), de 10h às 21h e no domingo de 10h às 18h. Na manhã de sábado, um delicioso café da manhã será servido aos presentes para comemorar a estação da flores, cores e amores. Todos estão convidados para a comunhão do bem-querer, com ritual da amizade e de renovação de energia que será feita no gramado. No domingo tem show agendado com o talentosíssimo músico Júnior B, onde ele vai cantar e tocar o melhor da MPB e do pop nacional, de 10h às 13h.





O evento vai durar um mês e com data final marcada até 24 de novembro. Até lá, em outros finais de semana, A Casa da Orla vai oferecer exposição fotográfica, palestra sobre prevenção do câncer de mama, feira de mulheres empreendedoras, shows musicais, encontro de food trucks, oficina de bordado e lançamento de livro. Tudo no maior agito e com muitas novidades que estão por vir.







Gastronomia





Os visitantes poderão se deliciar com os sabores incríveis da gelateria gourmet, que oferecerá sorvetes artesanais feitos com ingredientes frescos e combinações surpreendentes. Os biscoitos de flor, delicadamente decorados, serão uma verdadeira tentação para os amantes de doces. E, para completar a experiência gastronômica, os pães artesanais do Dedé, com suas texturas e sabores únicos, prometem conquistar até os paladares mais exigentes. Além disso tudo de saboroso, o Café Divino Bistrô estará com seus sanduíches divinos, frapês refrescantes, cerveja gelada e vinhos.





Vida cultural





A Estação Primavera é de grande importância para a vida cultural dos moradores e visitantes de Lagoa Santa. Este evento não só promove a arte e a cultura local, mas também fortalece a comunidade, criando um espaço de encontro e troca de experiências. É uma oportunidade única para celebrar a criatividade e a diversidade cultural da região, enriquecendo a vida de todos os participantes.

Venha celebrar a primavera e deixe-se envolver pela magia deste evento único. A Estação Primavera é mais do que uma feira; é uma experiência sensorial que promete encantar e inspirar a todos os presentes.







Conheça dos floristas participantes:







Aluízio Figueiredo - Artista Plástico

Trabalhos do artista Aluízio Figueiredo Carlos Altman







Aluízio Figueiredo, artista plástico e designer com mais 25 anos de profissão, é conhecido por suas obras que combinam a essência mineira com materiais como ferro, tela de arame, madeira e concreto. Seu ateliê em Lagoa Santa é um espaço onde ele transforma esses elementos em peças únicas de arte e decoração, como quadros, luminárias e objetos decorativos. Aluízio reinventa a natureza criando canteiros e vasos floridos. Sua exposição “Wodaabe: Reflexão sobre a beleza”, de 2020, foi inspirada na tribo nômade africana, refletindo sua admiração pelas cores e organização social dessa cultura.







Thelma Palha - Artista têxtil

Bolsa feita com jeans reconstruído da artista têxtil Thelma Palha Thelma Palha/Divulgação





Há dois anos Thelma Palha vem trabalhando com jeans reciclado que compra em brechós, bazares ou asilos, transformando-os em peças únicas: almofadas, tapetes, paineis, cortinas, puffs e poltronas. Graduada em Belas Artes e Museologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tem pós-graduação em Museologia pela Universidade Haute-Alsace (Mulhouse/França). Estagiou no Museu de Impressão no Tecido (Mulhouse/França) e no Museu d'Orsay (Paris/França). Essa trajetória pelo mundo das artes e sua convivência, desde criança, com a avó paterna, Emília Palha, costureira da alta costura e exímia bordadeira, têm sido fatores decisivos no processo construtivo no momento de criar e elaborar suas peças. Thelma Palha estará na Casa da Orla com sua última coleção de bolsas femininas.







Hitallo de Souza - Floreá Ateliê

Bijus em resina com flores naturais Floreá





“Minha paixão pela natureza e pelo design se reflete nas joias botânicas que produzo, onde transformo plantas preservadas em peças únicas. Com um olhar atento aos detalhes e uma sensibilidade artística, crio acessórios que conectam as pessoas à natureza de forma íntima e simbólica. Minhas criações celebram a beleza orgânica e a efemeridade das plantas, trazendo um toque natural e elegante para o dia a dia”. Na Estação Primavera, Hitallo vai expor colares, brincos e uma luminária que abriga um dente de leão inteiro. Esta peça especial captura a magia e a delicadeza da natureza, iluminando o ambiente com um toque encantador e único.









Neuzi Denucci - Artista floral

Kokedamas da Neuzi Neuzi Denucci

“Desde criança tinha um sonho em trabalhar com plantas, ou melhor, viver de plantas. Formada em TI, por 25 anos trabalhei como técnica especializada em manutenção em notebooks. Em 2011, me mudei para Lagoa Santa, e decidi que não queria mais trabalhar com tecnologia. Comecei a estudar sobre as plantas e fui para São Paulo. Em Holambra fiz alguns cursos em artes florais, Voltei e continuei fazendo cursos e cultivando plantas na minha casa. Nunca mais parei de estudar sobre os cuidados com as plantas. A kokedama é, literalmente, uma bola de musgo, pois koke significa "musgo", e dama, "bola". De origem japonesa, a kokedama nasceu para levitar. Ou seja, esse é um arranjo que deve ser pendurado, o que dá a essência e o design típico de plantas suspensas”







Renata Melo - Saboaria Verde Mania

Sabonetes artesanais e cremes da Verde Mania Verde Mania/Divulgação

Desde o ano de 2020, a Saboaria Verde Mania cria e produz produtos artesanais, fitoterápicos, naturais e veganos. Com zelo e dedicação na seleção de matérias primas de altíssima qualidade, de forma sustentável. Aliada a aromaterapia e saberes ancestrais da rica flora brasileira, trazendo benefícios das plantas na produção de sabonetes fitoterápicos e cosméticos verdes. À frente do empreendimento está Renata Melo. “Descobri a aromaterapia para tratar de uma dermatite do meu filho mais velho. Desde então, mergulhei em estudos da saboaria natural e cosmetologia artesanal , apaixonei pelos resultados e não parei mais de buscar conhecimento. Assim nasceu a Saboaria Verde Mania, dedicada e comprometida em trazer resultados benéficos à saúde das pessoas e preservando nossa mãe natureza”.





Cerâmica Bumba na Caneca

Cerâmica da Bumba na Caneca Bumba na Caneca/Divulgação





O "Bumba Na Caneca" é a combinação da ancestralidade entre a tradição e o contemporâneo, com o intuito de transmitir conhecimento entre gerações através do barro e do toque – O toque humano, o toque dos saberes, da essência, dos sentimentos, da conexão do nosso interno com o externo e o deixando registrado em forma de arte. Tal arte que passará pelo processo de queima sendo transformada ainda pela força da Natureza, em uma peça resistente mas despertando sua beleza. Se pensarmos com carinho, é o mesmo processo que nós seres humanos estamos vivendo, sendo moldados e transformados pela nossa Mãe Natureza. “E assim é o nosso Bumba, venha nos conhecer de perto e compartilhar saberes”.





Alessandra Cecílio - Estúdio A - Lab Criativo

Colagens da Estúdio A Alessandra Cecílio





Alessandra Cecílio é produtora cultural há 17 anos e colagista há 28 anos. Desenvolve seu trabalho através da técnica da Colagem Analógica, em um processo artesanal que torna suas artes únicas e exclusivas. Suas fontes de inspiração são as artes, a natureza e a espiritualidade. Cada colagem nasce organicamente, a partir de uma conexão entre a artista e as imagens, cores, formas e texturas.









Bruna Borçari - Biscoito de Flor

Biscoitos amanteigados com flores comestíveis Bruna Borçari/Divulgação





Olá, sou especialista em biscoitos amanteigados com flores comestíveis.”O Biscoito de Flor é uma inspiração que veio após a minha maternidade. Fazendo biscoitos amanteigados para meus filhos, resolvi fazer biscoitos com as flores que tinha no quintal para presentear as mulheres da minha família. Eu já amava as flores comestíveis, após juntar essas duas práticas, o Biscoito de Flor virou uma marca que leva significado para todos que o recebem! É uma arte sensível para florir quem ama presentear com biscoitos!”





Bia Tatoo

Tatuagens florais Bia Tatto



“Me chamo Beatriz, mais conhecida como Bia, sou tatuadora há 2 anos, atendo em Belo Horizonte e recentemente em Lagoa Santa , sempre fui apaixonada por arte. A minha especialidade é floral e mini realismo com traços delicados e finos, além de coberturas, meu foco é fazer artes únicas e exclusivas para cada cliente, achei a Estação Primavera uma ocasião perfeita por ser especialista em florais e acredito que vai ser um sucesso, como já está sendo.





Dedé Pães Artesanais

Dedé Pães Artesanais André Gabrich/Divulgação





“Eu me chamo André Gabrich e sou o padeiro por trás dos pães e folhados de fermentação natural produzidos semanalmente para a Dédé Pães Artesanais. A criação tem me acompanhado desde a infância até o meu ofício como arquiteto, profissão que exerço há mais de 20 anos em escritório próprio voltado para a arquitetura institucional, buscando sempre criar cidades para as pessoas”.

A Dédé Pães Artesanais não é uma padaria, os produtos são feitos de forma consciente, em pequena quantidade e basicamente sob encomenda. Os folhados também estão sempre entre as opções da fornada da semana. Sejam os clássicos croissant e pain au chocolat ou folhados recheados, como o pain suisse (mesma massa do croissant, recheado com creme de confeiteiro abaunilhado e gotas de chocolates ao leite e meio amargo) e o croissant aux amandes (croissant recheado com creme à base de amêndoas, coberto com mais creme e amêndoas laminadas). Assim a Dédé Pães Artesanais segue com a calma que um pão artesanal necessita para crescer. ‘Porque quem cozinha distribui afeto, e é isso que quero para mim e para você’.







Carolina Lustosa Bordados

Bordados em folhas Carol Lousada/Divulgação



“Desde criança sempre estive imersa no mundo lúdico das artes. Filha de artistas, e isso moldou minha visão sobre as infinitas possibilidades de criação. A cada projeto, busco inovar, aprender e desenvolver novas técnicas. Em 2002, fui convidada a ministrar aulas de artesanato, e desde então, venho colorindo o mundo com minhas criações. Em 2014, fundei o projeto “Meninas que Bordam", onde ofereço encontros semanais de oficinas gratuitas para mulheres. Meu trabalho se concentra no bordado livre, no upcycling de calças jeans, criando peças únicas e sustentáveis. O foco se tornou esta arte milenar que aquece meu coração. O bordado é bem versátil e o material é de fácil acesso. Você pode bordar em tudo. Amo bordar em fotografias”

Hoje, ela oferece oficinas em diversos pontos culturais da cidade. “Meu objetivo é sempre levar arte, criatividade e oportunidades de empoderamento a cada mulher que cruzar meu caminho. Transformando vidas por meio da arte, promovendo o empoderamento feminino e despertando o empreendedorismo”. No dia 29 de outubro, uma terça-feira, Carolina Lustosa vai oferecer na Casa Da Orla a oficina de bordado livre: "Flores de Frida Kahlo”. As inscrições estão abertas: 31 98911-7838 e o horário será de 15h às 17h.



Gelateria Gourmet

Gelatos de diversos sabores da Gelateria Gourmet Gelateria Gourmet/Divulgação

Esta gelateria é conhecida por trazer uma experiência saborosa aos eventos. Eles oferecem sorvetes artesanais com sabores que remetem à infância, como morango, ninho, chocolate, mousse de limão, maracujá e pistache. Além disso, tem opções de sorvetes 0% açúcar e 0% lactose, o que os torna acessíveis para mais pessoas. A Gelateria Gourmet participa de diversos tipos de eventos, desde festas infantis até casamentos e eventos corporativos, sempre levando alegria e um toque retrô com seu carrinho de sorvete.

ESTAÇÃO PRIMAVERA

ABERTURA

Sábado (19/10) - de 10h às 21h (com café da manhã para os convidados)

Domingo - de 10h às 18h

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1732, Bairro Joana d'Arc, Lagoa Santa

Instagram: @casadaorlamg

Contato: 31 991084111 ( Aluízio Figueiredo)