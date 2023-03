Orla de prazeres, desejos e fotos: o Sol te espera na Lagoa Central

Prepare o celular: o píer em frente à Praça Felipe Rodrigues é local perfeito para as fotos (foto: Carlos Altman/EM)



Mal o dia amanhece, com o sol tingindo de vermelho o horizonte, já tem gente correndo, caminhando e pedalando na orla da Lagoa Central. Com cerca de 6.3 quilômetros de extensão, ela é o principal destino turístico de quem visita a cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. No entorno dela se encontram os bares, restaurantes, sorveterias, hamburguerias, pastelarias, pizzarias, churrascarias e cafés mais badalados da cidade. Além de praças arborizadas, lojas de decoração e arte, feiras de artesanato e gastronomia, floriculturas e academias de ginástica.

Cidade promove esportes náuticos como o campeonato de barco a vela classe laser (foto: Carlos Altman/EM)



Ao atravessar o arco do antigo 'Iate Clube', na orla de Lagoa Santa, o visitante se depara com uma paisagem de tirar o fôlego - a espelho d'água da lagoa. Com a cheia da lagoa, o píer se encontra submerso, mas, em breve, os turistas poderão voltar a caminhar na passarela sobre as águas, se encantar com o cenário encantador e guardar tudo o que é visto, em registro de fotos e vídeos.

Construído na década de 1950, o antigo Iate Clube era local de encontro das famílias ricas de BH que tinha casa de veraneio no balneário (foto: Carlos Altman/EM)



O Clube Náutico Joá foi construído nos anos 1950, quando era frequentado pela alta sociedade belo-horizontina. A arquitetura diferenciada destaca-se pelas formas sinuosas, revestimento em pastilhas italianas e piso interno em mármore de Carrara. Nos anos de 1970 o espaço funcionou também como restaurante, onde eram realizadas "horas dançantes", atraindo um público diversificado. O local está abandonado, precisando de reformas. Arnaldo Marchetti, secretário de Turismo e Cultura de Lagoa Santa, disse que está em estudo um programa público-privado no local. Vale realmente revitalizar o Iate, lá é considerado por muitos, o mirante onde se avista o mais lindo pôr do sol da cidade.









Perto do 'Mar'

Loja-ateliê Aluízio Casa trabalha com decoração de obejos em ferro e tela de arame. Fica em uma charmosa casa na orla (foto: Carlos Altman/EM)

"Eu tenho o 'mar' na porta de casa. Daqui da varanda da loja, eu vejo a mudança de cor das águas da Lagoa Central, e isso, não tem preço. É reconfortante apreciar, todos os dias, esse azul profundo", admira Aluízio Figueiredo, artista plástico, que montou, desde 2019, uma loja-ateliê de arte em uma charmosa casa, no número 1732 da orla. Lá na Aluízio Casa ele trabalha com objetos em ferro e tela de arame como roseirais, luminárias, bandejas, além de contar com parceria da ceramista Ione Laurents, que desenvolve um trabalho autoral belíssimo em peças utilitárias em cerâmica.





Casinha de encantos

Colorida e charmosa, essa casinha é aquele local de puro encanto e magia. Um mimo com belíssimo artesanato em tecido, crochê e madeira (foto: Carlos Altman/EM)

Bem perto dali, se encontra A Casinha - imagine um lugar que é puro encanto de aconchego e arte. A artista Mônica Birro não confecciona apenas objetos artesanais em forma de coração, bonecas, alces, almofadas. Ela expõe em sua "casinha de desejos" pequenos objetos de ternura costurados à mão. Junto com Mônica, os bolsas e mochilas em tecido da Leda Prado. Também nesse ambiente lúdico, o cheiro de frescor no ar é por conta dos sabonetes, perfumes e aromatizantes da Mimo Perfumaria.





Empório de sabores

Neste empório é o local perfeito para degustar queijos mineiros premiados e tomar um delicioso café da manhã (foto: Carlos Altman/EM)

Bem ao lado, o mundo de sabores se encontra na Delicateria Empório Gourmet. É aquele local imperdível para apreciar queijos mineiros da Canastra e do Serro, premiados mundo afora, que você sempre teve vontade de provar, mas não sabia onde encontrar. Lá tem! Lugar perfeito para tomar um café coado na hora e comer um delicioso pão de queijo ou broa de fubá.









Comida mineira e diversão

Recanto da Lagoa: lugar perfeito para beber um chopp gelado de frente à orla (foto: Carlos Altman/EM)

Em frente à Lagoa Central e pertinho do Iate Clube, existe um restaurante perfeito para apreciar as belezas naturais da lagoa enquanto degusta churrasco e o melhor da culinária mineira. Inaugurado no final do ano passado, o restaurante Recanto da Lagoa tornou-se sensação na orla de Lagoa Santa. O gigantesco empreendimento se destaca pelo exuberante paisagismo, aquário e capelinha. É um lugar que toda a família pode curtir. Com self-service liberado durante o dia e à la carte à noite, conta com atrações musicais. O restaurante fica ao lado do Gurgel Beach Club, que construiu uma réplica da Torre Eiffel como atrativo turístico para a cidade, que pelo visto, cumpriu seu propósito e atraiu centenas de visitantes só nesse fim de semana. Quando ficar pronto, o empreendimento esportivo terá seis quadras de futevôlei, quadras de Beach Tennis, playground para as crianças, bar com tema praiano e um palco para shows.













Praças e feiras

Outa praça imperdível é a do Piquenique Literário. Aos sábado, tem a Feira Agroecológica em frente dela (foto: Carlos Altman/EM)

É ao lado de duas áreas verdes na orla que concentram o público das melhores feiras ao ar livre de Lagoa Santa. É na pequena Praça Piquenique Literário, com seus brinquedos e quiosques de madeira de madeira, que melhor se avista os treinos, quase diários, do atleta olímpico Isaquias Queiroz. Também, na frente dela, se encontra a Feira Agroecológica de Lagoa Santa. A feirinha promove um delicioso encontro dos amantes de alimentação saudável e natural com a oferta de produtos orgânicos. São comercializados produtos da agricultura familiar como verduras, frutas, coalhadas, bolos, pães, sanduíches, doces, queijos, iogurtes de ovelha, mel, ovos, licores, cogumelos frescos e, claro, flores e plantas como as da orquídeas da Suzana Barbi. A feirinha acontece todos os sábados das 8h às 13h na Rua Manoel de Paula.

Horto Florestal passou por revitalização recentemente (foto: Carlos Altman/EM)



Aos domingos, de 9h às 16h, o ponto de encontro é debaixo das árvores do Horto Florestal. Lá, com a orla fechada, acontece a tradicional Feira Lagoa Arte Santa. Com iniciativa da prefeitura de Lagoa Santa, em parceria com a Associação de Artesãos Lagoartessanta, a feira de artesanato busca valorizar a riqueza da diversidade das manifestações artísticas e culturais da cidade. Em atividade desde 2010 a feira reúne diversos artesãos e artistas plásticos locais que comercializam e divulgam seu trabalho, além disso, o evento traz diferentes apresentações artísticas e musicais, sendo também um espaço de divulgação dos músicos locais. A Feira Lagoa Arte Santa oferece também aos visitantes a oportunidade de desfrutar de uma gastronomia variada e se refrescar com um chopp gelado de frente para a Lagoa Central.

Todo domingo tem a Feira de Artesanato LagoaArteSanta: artesanto, decoração, gastronomia e diversão (foto: Carlos Altman/EM)











Onde ficar?

Quem se hospeda do e-Suítes Lagoa Santa tem esta vista de tira o fôlego (foto: Carlos Altman/EM)





Um hotel emblemático, com uma piscina com desenho moderno e cascata nas paredes ao fundo, fazem do e-Suítes Lagoa Santa aquele local perfeito para passar com quem ama, com a família, para dar aquela escapada de fim de semana ou feriado. De frente para a Lagoa Central, o hotel charme conta com 180 apartamentos, spa e restaurante próprio - Solar. Ele fica aberto das 6h às 22h30. Nele, o hóspede ou visitante do hotel vai degustar o melhor da comida internacional com temperos regionais com vista privilegiada para a lagoa. Uma dica para os moradores da região: o e-Suites oferece a opção de day use com ou sem acomodação. Este serviço diferenciado é oferecido de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.





Valores:

Com a acomodação + café da manhã: R$ 249 (casal)

Sem acomodação: R$ 99 (por pessoal)







Deck e píer

Deck sobre as águas aumentou a área de lazer na região dos bares da orla (foto: Carlos Altman/EM)





Outro local totalmente instagramável na orla é o píer em frente à Praça Felipe Rodrigues. A passarela de madeira se adentra 30 metros sobre as águas transparentes onde é possível ver os peixes embaixo dos nossos pés. Ao redor, se avista os bares e restaurantes que ficam movimentados nos finais de semana e fervem assim que a noite cai. A vida noturna nessa região é bem agitada com muitas opções para todos os gostos e bolsos. O mais tradicional e, um dos mais antigos, é o Flamboyant. Passou por uma modernização e lota nos fins de semana. No cardápio, carnes variadas na chapa, torresmo de barriga e cerveja gelada. Bem perto, fica o Meu Bhar Lagoa Santa. Local descolado, com pegada jovem, cardápio diferenciado, drinques incríveis e atendimento de primeira. No local, música ao vivo com repertório variado.

Badalado e com pegada jovem, este bar serve os melhores drinques da cidade (foto: Carlos Altman/EM)



A região também oferece churrascarias, hamburguerias, pizzarias e, para aliviar o calor, sorveterias incríveis. Uma boa dica é provar um dos 60 sabores da Easy Ice antes de caminhar pelo deck da orla. Além de 15 opções de sorvetes diet, sorbet sem adição de açúcar, zero lactose ou gordura ( totalmente fitness). Outro local que merece uma parada é a praça de alimentação do Open Mall. Local despojado com boas opções gastronômicas. Se pintar aquela dúvida do que comer: espetinho na brasa ou sushi? Na dúvida, experimente os dois! A vista da lagoa de lá é magnífica.