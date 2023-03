Lagoa perto de BH desbanca regiões com lagos como Furnas e Três Marias

Do píer do antigo Iate Clube se avista um dos mais belos pôr do sol da cidade (foto: Carlos Altman)



O Outono chegou quente, bom para se refrescar e viajar pelos diversos atrativos naturais do Brasil. Dono da maior reserva hidrológica do mundo, o nosso país tem exuberantes destinos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Centenas de cidades brasileiros contam com atrativos naturais que encantam turistas com inúmeras atividades de ecoturismo, aventura e lazer. Por isso, a Agência de Notícias do Turismo trouxe nessa quarta-feira (22/3), Dia Mundial da Água, alguns lagos e lagoas do país que são imperdíveis para qualquer tipo de viajante.

A Lagoa Central atrai turistas e pescadores. No fim de tarde, momento ideal para contemplar a paisagem (foto: Carlos Altman)

Entre os destaques na seleção do Ministério do Turismo para celebrar a data está Lagoa Santa. É fato que a Lagoa Central é o cartão de visitas da cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ao longo dos 6,3 quilômetros de orla, dezenas de atrativos circundam o entorno dela. Lugares, digamos, instagramáveis que oferecem aos milhares de visitantes paisagens belíssimas, enquanto caminham, fazem corrida ou andam de bike. É possível se deparar com o premiado atleta olímpico da canoagem Isaquias Queiroz e equipe treinando no local. Além é claro, da aparição do mascote Alfredo – o famoso jacaré que continua cada dia mais gordo e tranquilo, em seus rolês na orla.





E olha que as opções de registrar com boas imagens as paisagens ao redor são muitas: seja lá no Iate antigo, seja no horto do florestal, seja na Praça do Piquenique Literário, seja no píer em frente à Praça Felipe Rodrigues (com cerca de 30 metros, que adentra sobre águas da lagoa), seja no deck em frente aos bares, seja nas dezenas de empreendimentos comerciais como o local onde foi instalada uma réplica da Torre Eiffel, que, construída no local como atrativo turístico, cumpriu seu propósito e atrai centenas de visitantes e tem data confirmada para ser inaugurada, com grande show, no dia 14 de abril.

Esportes náuticos: a cidade participa de regata de barco a vela nos fins de semana (foto: Carlos Altman)

Todo dia é uma paisagem nova que se forma na lagoa. Uma pintura de tirar o fôlego (foto: Carlos Altman)





Outros destaques





Não dá pra falar de lagos e lagoas, sem citar a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro (RJ). O atrativo é um dos marcos do estado fluminense, além de ser um polo de lazer e turismo. Com 2,4 milhões de metros quadrados, o atrativo foi tombado pelo patrimônio histórico municipal e é palco para competições náuticas. De lá, os turistas ainda podem admirar o espetáculo do entardecer da perspectiva da lagoa, enquanto fazem um passeio de pedalinho com vista para o Cristo Redentor e a Pedra da Gávea. É imperdível!









Um dos principais cartões-postais de Brasília (DF), que fica no coração do Brasil, é um exuberante refúgio aquático: o Lago Paranoá. As águas que cortam a capital federal se tornaram ponto de passeios turísticos e atividades esportivas para moradores e visitantes. Nas orlas próximas aos clubes, é possível praticar stand up paddle (SUP), natação, caiaque e até windsurfe. E isso sem falar nos passeios de barco que contam a história da formação do lago, além de um dos atrativos mais democráticos do mundo: assistir o pôr do sol em sua orla. Um show de beleza!





Não muito distante de Brasília, o Lago Corumbá, em Caldas Novas (GO), vem se tornado um dos locais mais interessantes do estado. Com 62 Km² de águas represadas, o turista pode desfrutar do atrativo com passeios ecológicos de lancha, barco, jet-ski, além dos esportes náuticos que animam os visitantes. Também é possível realizar a pesca esportiva, atividade que incrementa o turismo no local.





O Norte do país guarda um tesouro natural que se destaca em Roraima: O Lago do Caracaranã. Localizado no município de Normandia (RR), o atrativo é um dos principais pontos turísticos do estado, com praias, areia fina e águas transparentes com temperatura agradável em todas as horas do dia. No destino ainda é possível observar animais como garças, andorinhas e tamanduás O lago já foi, inclusive, cenário de filmes e inspiração para a composição de canções. Para quem curte um ambiente tranquilo e sossegado e em contato direto com a natureza, a lagoa é o local ideal.





TURISMO NÁUTICO





A atividade é caracterizada pelo contato com a água - salgada ou doce - e está ligada à navegação, à prática de esportes aquáticos ou outras atividades realizadas na água. Outra característica importante é que, diferente de outros meios de transporte, as embarcações são os principais atrativos do turismo náutico, já que elas oferecem lazer e entretenimento, em vez de apenas deslocamento.





Com cerca de 8.500 quilômetros de litoral, 35 mil quilômetros de rios e canais navegáveis e mais 9.260 quilômetros de margens de reservatórios de água doce, lagos e lagoas, o Brasil apresenta um dos maiores potenciais de desenvolvimento do turismo náutico no mundo.