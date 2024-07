Na orla da Lagoa Central, em Lagoa Santa, um coro de almas criativas ergueu um santuário de arte e imaginação. Entre o murmúrio das águas e o sussurro das árvores, nasceu uma confraria de espíritos livres, onde a criatividade se entrelaça em um abraço harmonioso. Esse refúgio não é apenas um mercado, mas um ponto de encontro onde a arte se manifesta em cada gesto, em cada peça exposta. Aqui, as obras carregam a essência de seus criadores, transformando o espaço em uma galeria viva de sonhos e histórias.





Os visitantes são convidados a mergulhar nesse universo encantado, onde podem encontrar desde bolsas delicadamente trabalhadas até esculturas que parecem ganhar vida. É um lugar onde o tempo desacelera, permitindo que cada um aprecie a beleza do feito à mão, a magia do artesanal. Mais do que um local de vendas, a confraria de artistas é um santuário de encontros e trocas culturais. Ali, designers e artesãos compartilham suas técnicas, inspiram-se mutuamente e criam laços que vão além do comercial. É um espaço onde a criatividade floresce e a comunidade se fortalece, celebrando a arte em todas as suas formas.





Reinauguração

A ceramista Lu Reis e o artista plástico Aluízio Figueiredo promovem exposição de artistas locais na casa-galeria Aluízio Figueiredo/Divulgação





“A arte emociona, desorienta, tenta. A arte salva. O olhar do artista vê aquilo que o outro não vê. Passeia por caminhos nunca antes visitados. Você pode ou não gostar de arte. O importante é que ela te questiona sempre. É impossível viver sem ela. É o alimento de todo artista’, emociona Aluízio Figueiredo, artista plástico. Neste final de semana, de sexta até domingo, a Casa da Orla sedia o Mercadinho da Arte, com a presença marcante de artistas e artesãos de Lagoa Santa que desenvolvem um trabalho autoral e único. A data também marca a reinauguração do espaço lúdico que passará a sediar uma Confraria de Artistas.





A ceramista Lu Reis e o artista Aluízio Figueiredo uniram os interesses comuns de divulgar e fomentar a arte, e num grande abraço, tornaram-se os sócios idealizadores do novo espaço cultural – meio galeria de arte, salão de encontros, oficinas de cursos diversos e loja colaborativa. “Esta parceria com o artista plástico Aluízio Figueiredo, terá o compromisso de divulgar a arte na Casa da Ola, que contará com a participação de artistas convidados. Estamos planejando mostras de design/arte, expor o trabalho de artistas locais, promover encontros gastronômicos, musicais, saraus e outros eventos. Queremos engrandecer o universo cultural da cidade”, comemora Lu Reis.







Veja quem vai participar do Mercadinho da Arte







Lu Reis - Ceramista

Peça em cerâmica da artista Lu Reis Lu Reis/Divulgação



Lu Reis é dentista, mestre e doutora em Odontologia e há oito anos se dedica também à cerâmica. Hoje ela se define como ceramista-dentista e se diverte ao dizer da diferença entre as mãos – rigorosamente limpas e deliciosamente sujas – de suas duas atividades. Sua cerâmica tem como características peças leves, cores vibrantes e formas atrevidas que mostram a paciência, a dedicação e a pouca preocupação com o tempo em sua produção. Quando questionada a respeito de sua inspiração pela cerâmica, responde: me integrar completamente com os quatro elementos da natureza, participando e observando suas transformações. Lu Reis Cerâmica transmite com empolgação seu conhecimento através de cursos e oficinas.







Aluízio Figueiredo - Artista plástico

Objetos coloridos e lúdicos do artista Aluízio Figueiredo Aluízio Figueiredo/Divulgação



Aluízio Figueiredo, artista plástico e designer com mais 25 anos de profissão, é conhecido por suas obras que combinam a essência mineira com materiais como ferro, tela de arame, madeira e concreto. Seu ateliê em Lagoa Santa é um espaço onde ele transforma esses elementos em peças únicas de arte e decoração, como quadros, luminárias e objetos decorativos. Aluízio reinventa a natureza criando canteiros e vasos floridos. Sua exposição “Wodaabe: Reflexão sobre a beleza”, de 2020, foi inspirada na tribo nômade africana, refletindo sua admiração pelas cores e organização social dessa cultura





Thelma Palha - Artista têxtil

Bolsas em jeans da artista Thelma Palha Thelma Palha/Divulgação



Há dois anos Thelma Palha vem trabalhando com jeans reciclado que compra em brechós, bazares ou asilos, transformando-os em peças únicas: almofadas, tapetes, painéis, cortinas, puffs e poltronas. Graduada em Belas Artes e Museologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tem pós-graduação em Museologia pela Universidade Haute-Alsace (Mulhouse/França). Estagiou no Museu de Impressão no Tecido (Mulhouse/França) e no Museu d'Orsay (Paris/França). Essa trajetória pelo mundo das artes e sua convivência, desde criança, com a avó paterna, Emília Palha, costureira da alta costura e exímia bordadeira, têm sido fatores decisivos no processo construtivo no momento de criar e elaborar suas peças. Nesse final de semana estará na Casa da Orla sua última coleção: bolsas femininas.







Aline Dias - Design de bolsas em crochê

Bolsas em crochê da design Aline Dias Aline Dias/Divulgação



Aline é mineira e desde muito pequena adorava fazer trabalhos manuais. O tempo foi passando, se casou, teve filhos e se ocupou de outras coisas. Teve um cargo de confiança em uma grande empresa alimentícia e um dia, cansada do trabalho rotineiro, largou tudo para se dedicar inteiramente ao crochê. Talvez, não por acaso, viu uma bolsa de crochê com flores e sentiu um clique! Tudo começou em Blumenau, Santa Catarina, conhecida por suas indústrias têxteis e fábricas de fios. Há um ano, decidiu voltar para suas raízes com o marido, também mineiro para Minas Gerais, que nunca abandonou. Busca sempre, através do crochê, novas formas para se expressar e hoje agrega o bordado à sua arte. O seu trabalho foi decisivo para sua interiorização: " Fazer arte é se voltar para dentro"





Fernanda Kind - Velas aromatizadas

Velas aromatizadas Fefê Kind/Divulgação





“Há 1 ano pesquisando e com inspiração na natureza exuberante da Serra do Cipó comecei a produzir velas aromáticas artesanais”. Feitas com cera vegetal de coco, com queima limpa, não agredindo o meio ambiente. Por ser mais emoliente, ela retém mais os deliciosos aromas, cada um com sua propriedade, como a de lavanda que pode ajudar no sono e relaxamento. A de maçã com canela traz aconchego ao ambiente. As cítricas são energizantes. Além de todos esses benefícios, as latas são lindas, decorativas e podem ser reaproveitadas para ajudar a preservar o meio ambiente. Continuo com os estudos para cada vez mais trazer o melhor para os clientes”.





Neuzi Denucci - Artista floral

Kokedamas da artista floral Neuzi Denucci Neuzi Denucci /Divulgação



“Desde criança tinha um sonho em trabalhar com plantas, ou melhor, viver de plantas. Formada em TI, por 25 anos trabalhei como técnica especializada em manutenção em notebooks. Em 2011, me mudei para Lagoa Santa, e decidi que não queria mais trabalhar com tecnologia. Comecei a estudar sobre as plantas e fui para São Paulo. Em Holambra fiz alguns cursos em artes florais, Voltei e continuei fazendo cursos e cultivando plantas na minha casa. Nunca mais parei de estudar sobre os cuidados com as plantas. A kokedama é, literalmente, uma bola de musgo, pois koke significa "musgo", e dama, "bola". De origem japonesa, a kokedama nasceu para levitar. Ou seja, esse é um arranjo que deve ser pendurado, o que dá a essência e o design típico de plantas suspensas”





Renata Melo - Saboaria Verde Mania

Saboaria Verde Mania Saboaria Verde Mania/ Divulgação



Desde o ano de 2020, a Saboaria Verde Mania cria e produz produtos artesanais, fitoterápicos, naturais e veganos. Com zelo e dedicação na seleção de matérias primas de altíssima qualidade, de forma sustentável. Aliada a aromaterapia e saberes ancestrais da rica flora brasileira, trazendo benefícios das plantas na produção de sabonetes fitoterápicos e cosméticos verdes. À frente do empreendimento está Renata Melo. “Descobri a aromaterapia para tratar de uma dermatite do meu filho mais velho. Desde então, mergulhei em estudos da saboaria natural e cosmetologia artesanal , apaixonei pelos resultados e não parei mais de buscar conhecimento. Assim nasceu a Saboaria Verde Mania, dedicada e comprometida em trazer resultados benéficos à saúde das pessoas e preservando nossa mãe natureza”.



Terezinha Matos - Artesã e designer



Nova coleção de bolsas da design Terezinha Matos Terezinha Matos/Divulgação



Terezinha Matos é autodidata. Muito criativa, desde muito cedo, se inspirava na sua mãe, que via costurando e com 10, 12 anos, fazia as roupas de suas bonequinhas. Participou de cursos livres na Escola Guignard, na época instalada no Parque Municipal, pintando telas, inventando e transformando coisas, por dom. Aprendeu a costurar, bordar à máquina e à mão e hoje se dedica integralmente aos trabalhos manuais. Dependendo da inspiração, podem surgir, aleatoriamente, bolsas, corações e toalhas. " É algo que vem de dentro, vem do coração".







Mercadinho da Arte - Arte, Design, Decoração e Presentes



De 19 a 21/7



Horários:

19/07 - 16h às 20h

20/07 - 10h às 20h

21/07 - 10h às 17h





Local: Av. Getúlio Vargas, 1732 (Orla da Lagoa). Lagoa Santa - MG