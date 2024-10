As cidades da Grande BH afetadas são Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves e Vespasiano; em BH, a Região de Venda Nova será afetada

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que alguns bairros de Belo Horizonte e da Grande BH poderão apresentar interrupções no abastecimento de água nesta terça-feira (22/10).

Segundo a companhia, o racionamento é devido à necessidade de manutenção emergencial, mas a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado, de forma gradativa, no decorrer da noite de hoje (22). As cidades da Grande BH afetadas são Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves e Vespasiano. Em BH, a intermitência no abastecimento pode ocorrer na Região de Venda Nova.

Na Região de Venda Nova, oito bairros estão na lista de possíveis afetados:





Cenáculo

Conjunto Minascaixa

Esplendor

Europa

Jardim dos Comerciários

Mantiqueira

Minas Caixa

Serra Verde

Vila Mantiqueira

Outras Cidades afetadas

Pedro Leopoldo



Quinta das Palmeiras.





Ribeirão das Neves

Areias de Baixo

Centro de Areias

Fazenda Severina

Jose Maria da Costa

Landi I

Landi II

Maria Helena

Maria Helena II

Novo América

Pedra Branca

Santa Margarida

Santana

Santana II

Severina Segunda Seção

Tocantins

Vespasiano

Nova Iorque

Suely

Vida Nova

Vida Nova II.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa