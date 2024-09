Em nota, a Copasa informou que as oscilações no abastecimento de água no município são causadas pelo 'longo período de estiagem'

Um homem resolveu tomar um banho nesta terça-feira (24/9) no saguão de atendimento da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) em Lavras, no Sul do estado, para protestar contra a falta de água na cidade. Somente no município, a empresa recebeu R$ 5 milhões em multas.

Nas imagens que repercutiram nas redes sociais, o homem aparece retirando a roupa e ficando apenas de cueca. Ele se molha, ensaboa o corpo e recebe ajuda de outro homem para terminar de se lavar. “Estou há cinco dias sem água. Eu sei que a culpa não é de vocês. (...). Chame a polícia aí. Vocês não fazem o mínimo, que é a distribuição de água”, reclamou o morador, em referência ao abastecimento no bairro Pitangui. Assista:

Em nota, a Copasa afirmou que as oscilações no abastecimento do município estão sendo causadas “em razão do longo período de estiagem, que vem provocando a redução da vazão dos mananciais utilizados pela empresa para a captação de água, especialmente dos córregos Água Limpa e Santa Cruz”.

“Para minimizar esses impactos, a empresa segue com o Plano de Manobras, que divide a cidade em setores, garantindo o abastecimento de todas as regiões, mesmo que de forma alternada”, informou a Copasa, acrescentando que os moradores podem ter acesso ao documento no site da companhia. “Caso algum morador esteja com problemas no abastecimento, a empresa solicita que a ocorrência seja registrada pelos canais de atendimento, informando o endereço completo, para que as equipes façam uma vistoria in loco”, frisou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Copasa na mira da Justiça

No último dia 17, a Copasa foi multada em R$ 2,5 milhões pela Justiça devido aos recorrentes problemas de abastecimento apontados por moradores de Lavras. Antes disso, no dia 9 do mesmo mês, a companhia já havia recebido uma multa de igual valor pelo mesmo problema. As decisões são da 2ª Vara Cível da Comarca de Lavras. Questionada a respeito, a Copasa informou que “não comenta processos judiciais em trâmite”.

Com informações da TV Alterosa*