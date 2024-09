Minas Gerais tem 70 imóveis, entre casas, lotes e apartamentos, que irão a leilão nos dias 2 e 8 de outubro pela Caixa Econômica Federal. No Brasil, o total é de 900 imóveis. Os descontos podem variar de 20% a 95% do valor inicial.









A Caixa vai oferecer 439 casas, 434 apartamentos, cinco imóveis comerciais e 22 terrenos, que podem ser arrematados com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os interessados devem ficar atentos às descrições de cada propriedade.





24/09/2024 - 08:12 Trânsito na Via do Minério, em BH, sofre mudanças nesta terça-feira (24)

24/09/2024 - 09:56 Grupo que postava armas em redes sociais é preso

24/09/2024 - 10:04 BH enfrenta nova onda de calor com temperaturas acima dos 30ºC Leia mais

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do evento. Para isso é necessário fazer o cadastro e enviar a documentação exigida no edital do leilão.





De acordo com Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da empresa, é importante que as pessoas fiquem atentas aos requisitos para arrematar os imóveis. “Por haver muitas opções de imóveis e se tratar de um leilão bastante disputado, o ideal é que os interessados já se habilitem no site, realizem a busca do imóvel e verifiquem todas as condições do lote escolhido para facilitar o processo de compra”, conta.





Em Minas Gerais, no município de Pirajuba, no Triângulo Mineiro, é possível arrematar uma casa de 56,9m², construída em terreno de 185,6m², com dois quartos, banheiro, sala e cozinha, por R$50.986,40.





Confira os imóveis disponíveis em cada região

30 lotes no Norte, sendo um (1) no Acre, sete no Amazonas, um (1) no Amapá, 18 no Pará, um (1) em Rondônia e dois (2) no Tocantins;

261 na região Nordeste, com (5) em Alagoas, 21 na Bahia, 25 no Ceará, 11 no Maranhão, 50 na Paraíba, 52 em Pernambuco, 18 no Piauí, 67 no Rio Grande do Norte e 12 em Sergipe;

147 no Centro-Oeste do país, sendo (1) no Distrito Federal, 131 em Goiás, (4) no Mato Grosso do Sul e 11 no Mato Grosso;

380 no Sudeste, sendo (5) lotes no Espírito Santo, 70 em Minas Gerais, 172 no Rio de Janeiro e 133 em São Paulo;

82 no Sul, divididos entre 72 no Paraná e 10 em Santa Catarina.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia