A Polícia Militar prendeu quatro pessoas, com idades entre 20 e 31 anos, que usavam as redes sociais para compartilhar fotos de armas de fogo. As prisões aconteceram na noite dessa segunda-feira (23/9), no bairro Altinópolis, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.





Segundo a PM, um morador da região indicou uma casa onde havia intenso tráfico de drogas e indivíduos portando armas de fogo no terraço da residência e em via pública.





Os suspeitos indicados compartilhavam fotos de armas de fogo nas redes sociais e em grupos de mensagem como forma de mostrar poder e intimidar grupos rivais.

Com as informações, a polícia montou operação e cercou o imóvel. Duas equipes de aproximaram pela frente da casa, onde visualizaram dois indivíduos na varanda da residência. Ao perceberem a presença da PM, os dois correram para o interior da casa.





Militares ainda visualizaram quando os suspeitos chegaram em uma janela dos fundos do imóvel e arremessaram armas de fogo para a casa vizinha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Os quatro suspeitos foram localizados em um dos cômodos. Durante buscas, a polícia encontrou 30 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, cinco aparelhos telefônicos, R$ 196 em espécie, três armas de fogo e 18 munições.