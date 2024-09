Uma mulher, de 33 anos, foi encontrada morta com sinais de violência pelo corpo em um barranco do bairro São Jorge III, na Região Oeste de Belo Horizonte. A Polícia Militar foi acionada na noite dessa segunda-feira (23/9).





Segundo o boletim de ocorrência, moradores da região que não quiseram se identificar mostraram aos policiais a localização do corpo. O registro policial narra que havia muito sangue na região da cabeça da vítima e perda de massa encefálica.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na retirada do corpo do barranco. A perícia constatou ferimentos na cabeça, ombro esquerdo e rosto da vítima causados por instrumento corto contundente. A suspeita é de que a mulher foi morta em um outro local e teve o corpo deixado no barranco.

Durante o registro da ocorrência, uma mulher se aproximou e se identificou como sobrinha da vítima. Segundo ela, a tia era moradora em situação de rua e usuária de crack. Ela ainda disse desconhecer qualquer relacionamento amoroso da tia.





Um homem em situação de rua, visto com frequência com a vítima, relatou que esteve com ela no início da tarde de ontem e que ela tinha o costume de fazer programas com indivíduos de outras regiões.

O corpo foi removido e encaminhado para o IML. Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado.