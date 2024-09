Bebê de 4 meses com sangramento na boca e no nariz foi levada ao Hospital Risoleta Neves

Uma bebê de quatro meses chegou morta nesse domingo (22/9) ao Hospital Risoleta Neves, na Região de Venda Nova. A criança deu entrada na unidade de saúde com sangramento na boca e no nariz. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) aguarda a conclusão dos laudos periciais para determinar as circunstâncias e a causa da morte.





A mãe, de 22 anos, teria levado a bebê ao hospital após encontrá-la já rígida e com a face azulada ao vê-la pela manhã. Foi constatado que a criança sofreu parada cardiorrespiratória. Como ela também apresentava sangramento na boca e no nariz, levantou-se a possibilidade de agressão.

A Polícia Militar e a perícia foram acionadas para realizar os trabalhos de praxe. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para ser submetido a exame de necropsia.

A PCMG ouviu o depoimento da mãe e do pai, de 28 anos, da bebê, que foram liberados em seguida.