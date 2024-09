Um incêndio próximo à linha 1 do metrô de BH atingiu três residências e um galpão no Bairro Calafate, na Região Oeste da capital, na tarde desta segunda-feira (23/9), e provocou uma coluna de fumaça preta que encobriu os arredores. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a ocorrência não teve vítima ou solicitações de resgate, e, até o momento, as chamas não foram totalmente controladas.

Os maiores danos ocorreram em um galpão de máquinas varredeiras e lavadoras de piso. Devido às chamas, o telhado cedeu, e todos os equipamentos foram danificados. "Perdi todo o maquinário estocado", detalha o empresário Sérgio Gosende, de 62 anos, que não tinha seguro dos equipamentos e estima que o prejuízo foi de R$ 1,5 milhão.

O incêndio aconteceu em uma vegetação que margeia a linha de metrô e fica a pouco mais de 100 metros da Estação Calafate. De acordo com a Metrô BH, a operação dos trens não foi afetada, já que o incêndio ocorreu ao lado da via de carga.

Vídeos gravados próximos ao incêndio mostram uma grande coluna de fumaça preta sobre o bairro (veja no vídeo acima). A vegetação, onde aconteceu as chamas, fica próxima a dezenas de casas e um prédio residencial.

O capitão Lucas Costa, do Corpo de Bombeiros, detalha que as residências atingidas tiveram pequenos danos em materiais que estavam próximos ao muro que faz divisa com a mata. "Em uma residência, houve danos num armário incendiado, outra tinha um depósito onde estavam alguns materiais, algumas roupas. Mas [foram] pequenos danos que não atingiram totalmente a residência", explica.



Ainda segundo o capitão, a primeira equipe deslocada para o chamado solicitou reforços assim que visualizou a coluna de fumaça no local. Uma das linhas de combate ao fogo foi direcionada para o galpão devido à grande quantidade de material combustível que poderia agravar ainda mais o incêndio. "Essa foi nossa maior prioridade nessa ocorrência e também que ninguém se machucasse. Tiramos todas as pessoas que estavam ainda dentro das residências", relata.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a ocorrência. A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a BHTrans foram acionadas para dar apoio aos combatentes.