Um homem, de 32 anos, foi preso pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, na Região Metropolitana de BH, na última sexta-feira (20/9). Natural de São João do Oriente, no Vale do Rio Doce, o foragido desembarcou de um voo de deportados dos Estados Unidos.

O mineiro teve a Difusão Vermelha da Interpol, que representa a possibilidade de prisão da pessoa que se encontra em país estrangeiro, publicada em 9 de janeiro de 2024 em razão de condenação de mais de cinco anos de prisão por tráfico de drogas.

Em abril de 2010, ele e um menor de idade foram flagrados com entorpecentes ilícitos destinados à comercialização, sendo que investigações revelaram que o deportado mantinha organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além de cobrar dívidas de usuários por meio de violência e ameaças.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O criminoso foi detido em solo estadunidense pela ERO/ICE - U.S. Immigration and Customs Enforcement, autoridade de imigração dos EUA, e preso pela PF. Ele foi conduzido para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata