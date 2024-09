Uma briga entre duas travestis terminou com uma delas esfaqueada e a outra presa nesse domingo (22/9), em Uberlândia. O crime ainda é investigado, mas a suspeita é a de disputa por local de prostituição.





O caso foi registrado no bairro Custódio Pereira, na esquina da avenida João Leão com a rua Terezina Segadães, na zona leste da cidade do Triângulo Mineiro.





Segundo a Polícia Militar, a discussão começou por conta de clientes e se intensificou até o momento em que uma delas esfaqueou a outra diversas vezes. Os miltares foram acionados e precisaram fazer o transporte da vítima antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. A travesti foi internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia devido ao grave estado de saúde.





A suspeita foi localizada e alegou legítima defesa. Ela disse que a vítima a atacou com uma faca e ela se defendeu. Apesar disso, testemunhas e evidências encontradas no local, como o canivete e o cabo de faca, indicam que a suspeita teria mesmo sido a responsável pelo ataque.





A autora do crime foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhada à delegacia. A vítima continua internada.