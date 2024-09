Um dos tiros atingiu a lateral traseira esquerda do Mercedes em mineiros estavam ao entrar por engano em favela do RJ

A adolescente mineira que foi baleada ao entrar, por engano, em uma comunidade do Rio de Janeiro foi transferida para um hospital de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela tia da vítima, a influencer digital e ex-participante de “A Fazenda” Kamila Simioni. Valentina foi atingida na lombar e a bala perfurou seu intestino.

O caso aconteceu na última quarta-feira (18/9), quando a jovem e seu pai entraram por engano na comunidade Baixa do Sapateiro, que faz parte do Complexo da Maré, na região norte da capital fluminense. À reportagem, Kamila informou que a sobrinha “está ótima” e se recuperando sem intercorrências. Por enquanto, ainda segundo a familiar, não há previsão de alta médica.





Na sexta-feira (20/9), Valentina teve alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, onde estava internada desde quando foi baleada, tendo passado por cirurgia. A melhora foi comemorada pela família.

Em seu perfil nas redes sociais, Simioni publicou um vídeo ao lado da jovem. “Hoje nós estamos ainda mais felizes do que ontem. Graças a Deus, Valentina recebeu alta agorinha mesmo do CTI. Já estamos por aqui no quarto da área pediátrica. Graças a Deus, firme e forte. Benção de Deus.”





No mesmo dia, durante a manhã, a influencer compartilhou com seus seguidores o avanço do estado de saúde de Valentina. Nas imagens, gravadas pelo pai da vítima, ela aparece andando pelo hospital.

“Olha gente, a minha filha já está em pé. Nós vamos dar o primeiro passinho agora. Olha para o papai, vem dar um passinho”, disse ele, emocionado.





‘Estou anestesiada’

Na quinta-feira (19/9), Kamila Simioni, desabafou sobre a situação. Ela contou que foi para o Rio de Janeiro assim que soube do ocorrido e, desde então, tem mantido seus seguidores nas redes sociais atualizados sobre o estado de saúde da sobrinha.





“Estou abalada, anestesiada com tudo o que aconteceu, tentando encontrar palavras para expressar o que estamos sentindo [...] É um misto de choque, susto, impotência, insegurança, dor e sentimentos inexplicáveis de gratidão a Deus pelo livramento concedido à minha sobrinha e meu irmão”, escreveu.





Relembre o caso





De acordo com o boletim de ocorrência, a família trafegava pela Avenida Brasil, voltando da Embaixada e Consulado dos Estado Unidos, no centro da cidade, quando erraram o caminho para retornar para a Linha Amarela.

Orientados pelo GPS, eles entraram na Avenida Guilherme Maxwell, atrás do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, mas sem perceber acabaram dentro da comunidade da Baixa do Sapateiro, que faz parte do Complexo da Maré. Em determinado momento, os mineiros foram abordados por um carro da marca Honda onde havia homens armados com fuzis.





Ao receber a ordem de parada, assustado, o pai da adolescente acelerou o veículo para fugir dos homens que dispararam em direção ao veículo. Ainda segundo o registro policial, uma bala acertou próximo à lanterna traseira do carro e atingiu a jovem na altura do quadril.

Ao retornar para a Avenida Brasil, o motorista pediu ajuda ao encontrar uma viatura do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas. A adolescente foi encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas onde passou por cirurgia.





Siga o nosso canal no WhatsApp e receba as primeiras novidades relevantes para o seu dia

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso foi registrado na 21ª DP do Bairro Bonsucesso. Desde então, policiais civis da unidade, com apoio de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizam diligências para identificar e prender os envolvidos no crime. Segundo a Polícia Militar a comunidade da Baixa do Sapateiro é controlada pela facção Terceiro Comando Puro.