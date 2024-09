Agência do Itaú é invadida na madrugada desta segunda (23), no Centro de Mateus Leme (MG)

Uma agência bancária foi invadida na madrugada desta segunda-feira (23/9), no Centro de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os criminosos levaram as armas utilizadas pelos seguranças do banco.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma pessoa ligou no 190 e relatou que dois indivíduos invadiram a agência do Itaú. Os assaltantes furaram um buraco na parede da copa e entraram armados e com um pé de cabra.

O sensor de monitoramento detectou a movimentação dentro da agência. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado, mas não identificou a presença de explosivos no local.

Até a publicação desta matéria, a ocorrência seguia em andamento e a polícia ainda não sabia precisar quantas armas foram levadas.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Itaú e aguarda retorno.