Mulher foi flagrada andando no teto de um carro no Barreiro

Uma mulher, de 31 anos, foi flagrada andando no teto de um carro na noite desse domingo (22/9), no bairro Petrópolis, Região do Barreiro de Belo Horizonte. Ela foi presa por desacato e resistência.





Segundo o boletim de ocorrência, a polícia flagrou a situação e deu ordem para que o motorista parasse o carro e para que a mulher descesse do teto do veículo.





O condutor foi questionado sobre o motivo de estar andando com uma pessoa no teto do carro e ele disse que passou o dia bebendo e estava "realizando as vontades da filha". Ainda de acordo com o registro policial, o homem de 59 anos apresentava sintomas de embriaguez.





Uma policial militar mulher foi acionada para fazer buscas na mulher, que resistiu e partiu para cima da militar com socos e desferiu palavras de baixo calão. A mulher foi imobilizada e algemada.

Ao ver a situação, o pai da mulher e condutor do carro também investiu contra os militares e precisou ser imobilizado.





Durante o trajeto até a delegacia, a mulher conseguiu tirar as algemas, jogou o objeto contra um militar e começou a se debater dentro da viatura. Ela sofreu um corte na cabeça e foi levada para um hospital de Ibirité, na Grande BH.





O motorista aceitou fazer o teste do bafômetro, que deu 0,56 mg de álcool por litro de ar expelido. Os dois foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.





Durante o registro da ocorrência, a polícia ainda constatou que a mulher deixou a filha de 9 anos em casa durante o dia de ontem. A criança ficou sob os cuidados do pai.